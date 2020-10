Surrealista escena en 'Ya es mediodía': una mujer sufre una agresión en directo en casa de Mainat y aparece la policía

Los espectadores de Ya es mediodía han presenciado este viernes una surrealista escena a las puertas de la casa del productor Josep María Mainat, al que su actual esposa, Angela Dobrowolski, habría intentado asesinar suministrándole insulina para heredar su multimillonaria fortuna.

Sin embargo, la monumental bronca que han captado las cámaras del magacín no ha estado protagonizada por el matrimonio, sino por una mujer desconocida que ha salido de la vivienda con tres maletas y que, entre gritos, ha respondido a las preguntas del reportero Mykel Valls tras confundirla con Dobrowolski.

"No soy Ángela, no tengo nombre. Estoy aquí porque me trajo mi ex", ha dicho la mujer, dejando anonadado al periodista, así como a la propia Sonsoles Ónega y a los colaboradores que estaban presenciando la escena desde el plató. Por ello, Valls se ha visto obligado a explicar ante la cámara lo que estaba ocurriendo.

NO PUEDO PARAR DE VERLO. NO PUEDO. TITULARES EN CASA DE MAINAT:

-“Me fastidió esta p*ta. Y me echaron fuera”.

-“Mi ex es latino. Un latino de m*erda”.

-“Yo no se porque me han metido en medio. A lo mejor este chico sigue enamorado de mi”.#YaEsMediodía583pic.twitter.com/wJOoHlbpoM — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) October 2, 2020

"Ella acaba de salir con tres maletas. Ha estado durante 15 días en la casa y, por lo que hemos entendido, el ex de esta persona dice que habría sido contratado por la mujer de Mainat. Él es escort y llevan aquí viviendo dos semanas con Ángela, que ahora es su pareja. Me cuenta esta chica que ha perdido su casa por culpa de Ángela, por eso ha estado viviendo aquí hasta ahora", ha contado.

Tras la explicación, el clima de tensión ha empeorado: la mujer ha intercambiado gritos con Gabriel, su expareja, y la madre de este para que le devolvieran sus pertenencias: "¡Solo quiero mis joyas y mi documentación y me voy, que me dé la maleta que me falta!", gritaba la joven evitando no cruzar el umbral de la puerta.

Sin embargo, la mujer ha sido arrastrada con un fuerte tirón que la ha metido dentro de la casa. Así, el reportero, que no daba crédito, ha decidido llamar a la policía, que se ha presentado poco después en la puerta de la casa junto con la ambulancia para socorrer a la afectada.

"Ha sido empujada hacia dentro y no la deja salir. Ella está gritando. Los vecinos están sin palabras ante el espectáculo que se está formando", ha zanjado el periodista.