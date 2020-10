El Consell col·laborarà amb la Fundació FULL per a fomentar la lectura

La conselleria destinarà 290.000 euros perquè l'entitat desenvolupe programes que es detallen en el conveni com la promoció d'autors i il·lustradors mitjançant la planificació de rutes literàries, exposicions i la celebració d'un festival del llibre il·lustrat.

Pel que fa al sector del llibre, s'articularà un programa per a estimular el comerç del llibre i la dinamització del sector valencià amb cursos, jornades i campanyes. També s'arrepleguen activitats de formació i promoció d'editorials, així com activitats orientades al respecte de la ciutadania cap a la propietat intel·lectual.

Les activitats d'animació a la lectura s'articularan amb campanyes de conscienciació, clubs de lectura virtual i difusió en fires especialitzades del llibre. I la motivació a llegir en les famílies es realitzarà amb la formació dirigida als pares, elaboració de guies específiques en l'àmbit familiar i amb tallers d'escriptura creativa.

La Fundació FULL es compromet a organitzar i a dur a terme les activitats previstes en el conveni, així com a informar sobre la col·laboració de la Generalitat en les activitats.

D'altra banda, el ple ha aprovat també un altre conveni amb l'Ajuntament de Sueca per a finançar les despeses de funcionament de l'Espai Joan Fuster, així com la realització d'activitats que tinguen com a objectiu fomentar la lectura i l'estudi de la seua obra.

Per a açò, la Conselleria aportarà 30.000 euros a l'Ajuntament de Sueca. A més de les despeses de funcionament i personal de l'Espai Joan Fuster, es finançaran les activitats de foment de la lectura i l'estudi de l'obra de Joan Fuster, previstes en les programacions del Museu, el Centre de Documentació i l'Aula Didàctica Joan Fuster.

L'Ajuntament de Sueca és el gestor de l'Espai Joan Fuster, centre cultural del municipi en el qual es realitzen diversitat d'activitats culturals i de foment de la lectura i l'estudi, de manera molt especial, de l'obra de l'escriptor.