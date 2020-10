El Palau de la Música obri una investigació administrativa sobre el robatori de més de 5.000 euros

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals en l'Ajuntament de València i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha anunciat aquest divendres que s'ha iniciat un "expedient informatiu" sobre el robatori d'una part de les devolucions dels concerts cancel·lats per la Covid-19, un muntant que ascendeix a més de 5.000 euros.

D'aquesta manera, a més de la investigació policial ja en marxa, el consistori durà a terme les seues pròpies indagacions amb l'objectiu de conéixer tot l'ocorregut entorn d'aquest robatori perpetrat el passat mes d'agost.

Així ho ha donat a conéixer Tello en el Consell d'Administració del Palau de la Música celebrat aquest divendres, a petició de l'oposició. L'objectiu d'aquesta investigació interna, ha explicat, és "aclarir de forma clara i nítida l'ocorregut mentre el recinte estava tancat al públic, perquè es produïra aquesta sostració en els diners de la venda d'entrades de la taquilla".

I encara que per a Tello la quantitat robada "no és molt elevada", ha garantit que des del Palau de la Música faran tot el que estiga en les seues mans per a "esbrinar els fets i recuperar els diners".

La regidora demana "no fer un circ"

La presidenta del Palau de la Música s'ha defés de les crítiques que en els últims dies ha llançat l'oposició per haver-se assabentat per la premsa i un mes després del robatori que es va produir a l'estiu. Segons ha explicat Tello en declaracions a Europa Press, la Policia els va exigir "màxima discreció per a no interferir en la investigació".

"Teníem ordres de la Policia Nacional de no informar a ningú. El que passa és que quan els agents comencen a anar al Palau a supervisar i parlar amb els empleats és quan es comenta a l'exterior. Evidentment no per part ni de cap polític del Govern ni de l'oposició", ha puntualitzat.