Padres y madres protestan por la falta de comedor en los colegios malagueños: "Es un problema muy gordo"

Rebeca Brenes, madre afectada y secretaria del AMPA de este colegio, ha manifestado que están teniendo "un problema muy gordo" que, además de afectar a la conciliación laboral, repercute también en las trabajadoras de este servicio y en una correcta alimentación para muchos menores.

Tras la jornada lectiva de este viernes se ha convocado una protesta en la puerta del colegio Altabaca de la capital a la que padres y padres han acudido con instrumental de cocina para mostrar su rechazo a la situación generada por los problemas económicos de dos empresas de catering que ofrecían este servicio en colegios de Málaga.

Brenes ha precisado que el colegio Altabaca tiene 100 plazas de comedor, algunas de ellas para niños con necesidades e incluidos en el Plan Syga de garantía alimentaria para escolares.

"La Junta nos dijo que en 15 días habría una solución pero han pasado esos 15 días y la solución que se han inventado es inviable", ha manifestado Brenes, en relación con la denominada aula de espera para que los escolares puedan aguardar a que sus padres los recojan entre las 14.00 y las 16.00 horas.

Brenes ha añadido que no es una medida "de hoy para mañana porque hay que solicitarlo, hacer una encuesta para conocer qué familias lo necesitarían y luego que te lo concedan". No obstante, la representante del AMPA ha admitido que esta aula de espera ni se la han planteado.

"No podrían comer en ella y aunque pudieran son muy pequeños, tienen entre tres y cinco años y además se estarían rompiendo los grupos burbuja y de convivencia; es un parche", ha sostenido la portavoz de estos padres y madres afectados.

Rebeca Brenes ha agregado que los padres y madres no tienen por qué entender "de quién es la culpa" de que no haya servicio de comedor en el colegio en el que estudian sus hijos: "No nos incumbe el por qué, si es porque no se les ha pagado, si es por otra cosa; lo que queremos es que haya comedor, no se puede conciliar así y todo lo que acarrea el no poder contar con este servicio".

Así, ha explicado que el hecho de no tener comedor también afecta a las trabajadoras del mismo, unas seis en el colegio Altabaca; pertenecientes a una de las empresas que han renunciado a proporcionar este servicio por sus problemas económicos.

"Son personas que no sabían nada, que no han cobrado el ERTE hasta junio y no saben si una nueva empresa se quedaría con ellas", ha advertido esta madre, quien ha añadido que la situación también afecta a las actividades extraescolares del colegio: "Van a faltar muchos niños y sobre todo los que viven más lejos, que no van a salir del colegio y luego los van a volver a llevar".

EL PSOE CRITICA "LA FALTA DE PREVISIÓN"

Este viernes también la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha criticado que miles de alumnos de Educación Infantil y de Primaria de 13 centros públicos y concertados de la capital malagueña están afectados por la falta de comedor escolar.

"Por culpa de la falta de previsión de la Consejería que dirige Javier Imbroda, miles de familias de la ciudad se han encontrado con un grave revés que afecta su conciliación laboral y familiar", ha denunciado la responsable socialista, que afirma ya que "si Salud no Responde, Educación tampoco. Y la Junta no responde".

"Si no hay comida para los niños y niñas de nuestra localidad, no puede haber conciliación en el núcleo familiar", ha agregado Medina, que ha informado que de los 49 centros educativos de la provincia de Málaga afectados por el cese del servicio de comedor a escasos dos días del arranque del curso.

En Máalga capital Son el CEIP Guadaljaire, el CEIP Francisco de Goya, el concertado El Divino Pastor y el CEIP Clara Campoamor, en el distrito Carretera de Cádiz; el centro Giner de los Ríos, el CEIP Camino de San Rafael y el instituto Sagrado Corazón en Cruz de Humilladero; San José de Calasanz y San Juan de Dios La Goleta en el distrito Centro; el CEIP Carmen de Burgos y el CEIP María Zambrano en el distrito de Teatinos; el centro Altabaca en distrito de Miraflores y el instituto de Campanillas.

"Se trata de un problema urgente, los padres no pueden esperar otro mes. Además, llevan tres semanas dando patadas a la lata, dando fechas que no cumplen, dijeron que para finales de septiembre todo estaría solucionado, pero a día de hoy siguen en la misma tesitura más de 12.000 alumnos andaluces de 126 centros de la comunidad, 49 en Málaga", ha enfatizado Medina.

La viceportavoz socialista ha informado de que, además de las familias afectadas por el cese de este servicio, 120 monitores del comedor, contratados por la Junta de Andalucía, "se han quedado sin empleo, en espera de que el Gobierno regional reaccione ante un problema para que deberían haber tenido previsión". "La empresas de catering han paralizado su actividad porque la Junta de Andalucía les debía en torno a 1,5 millones de euros", ha recordado.

También este viernes trabajadoras de restauración colectiva, la mayoría de comedores escolares, se han concentrado a las puertas de una empresa del sector para reclamar que se les incorpore a sus puestos de trabajo o se les incluya en un ERTE para evitar ser despedidas.