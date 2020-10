Les denúncies per violència de gènere cauen a la Comunitat Valenciana un 15% en el segon trimestre del 2020

Igual que va ocórrer en el primer trimestre del 2020, entre abril i juny es van produir disminucions en pràcticament tots els indicadors utilitzats per a mesurar la violència masclista, malgrat que l'activitat judicial en aquesta matèria mai va estar paralitzada en no veure's afectada per la suspensió de terminis processals i ser declarada un servici essencial.

Així ho reflecteixen les estadístiques fetes públiques hui per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). La seua presidenta, Ángeles Carmona, considera que eixes dades evidencien "de forma palpable les dificultats afegides" que han tingut les perjudicades per a denunciar els seus agressors durant li confinament motivat per la crisi del coronavirus.

Així, el nombre de víctimes comptabilitzat en els jutjats de València, Castelló i Alacant es va reduir durant el segon trimestre un 17,3 per cent, en situar-se en 4.510, davant de les 5.456 registrades un any abans.

En qualsevol cas, la Comunitat Valenciana segueix presentant una de les majors taxes de víctimes per cada 10.000 dones a Espanya: 17,6, quan la mitjana nacional se situa en 13,8. Solament la superen Balears (23), Canàries (19,6) i Múrcia (18,3).

De les 4.510 víctimes comptabilitzades aquest segon trimestre, 2.851, el 63,2 per cent, eren espanyoles, i les 1.651, un 36,8 per cent, estrangeres. No obstant açò, el nombre de renúncies, com es denomina a aquells casos en els quals les perjudicades s'acullen a la dispensa de declarar com a testimonis contra els seus presumptes maltractadors, va caure en aquest període un 24,7 per cent.