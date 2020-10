Cvirus.- El Consell després del brot en un Col·legi Major de València: "La gent ha de seguir les normes"

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa posterior al ple del Govern valencià en ser preguntada sobre el brot en el Col·legi Major Galileu Galilei, on segons un vídeo es va celebrar una festa no autoritzada en la qual els joves no mantenien distància de seguretat ni portaven mascareta.

"La seguretat té una condició prèvia que és seguir les normes. Quan es trenquen eixes normes és quan es pot trencar la seguretat. Tothom ha de ser conscient, més en l'àmbit universitari, gent que està cursant una formació superior, que les normes estan protegint la seua salut i vida, i la de l'entorn", ha dit.

Ha indicat que la universitat "ha pres mesures" ja per a acabar amb aquestes pràctiques no permeses "que posen en risc la salut" i primer cal esbrinar què ha passat. Una vegada s'investigue, si s'han de prendre mesures "es prendran", ha afirmat.