David Moreno: "Las familias necesitan entretenerse más que nunca"

La oferta televisiva es más variada que nunca, pero ¿faltaba algo?Quizá ver que aún podemos ser un niño y que la mejor manera de serlo es jugando con uno. Es lo que nos trae La casa de los retos, el concurso de Boing (L a J a las 20.45h) que estrena temporada y que presenta David Moreno.

¿Qué es La casa de los retos? Es un programa de diversión en familia, en el que desde los más pequeños a los más mayores van a poder pasar un buen rato en Boing. Algo que parece que se había perdido que es jugar en familia, divertirse y reírse con tus padres, con tus tíos, con tus primos o con tus abuelos lo vamos a recuperar.

Usted es una de las novedades de esta temporada... Sí, tenemos una casa nueva y presentador. La anterior temporada teníamos un asistente virtual y ahora seré yo el que guíe a las familias por las pruebas, para que se diviertan y las hagan correctamente.

¿Cómo es esa nueva casa? Se ha construido un plató fantástico para la ocasión, tan chulo que han venido desde Italia para grabar la versión italiana del concurso aquí, es un game-show que es referente y demuestra que hacemos muy bien las cosas de entretenimiento.

¿Lo importante es participar? Todos se iban muy contentos, aunque no llegasen a la gran final, porque para ellos el premio era haber ido al programa de Boing que habían visto desde sus casas. Se van siendo súper amigos y compañeros. Me consta, porque me escriben por Instagram, que algunas de las familias han hecho buena amistad.

¿Tiene alguna prueba preferida? Hay una prueba que me encanta que es pintar con la nariz. Pero he hecho todas las pruebas, no me podía quedar con las ganas de probarlas, porque son tan divertidas que me he tenido que mojar y pringar como ellos.

¿Cuál era su reto para presentar este concurso? Hacer que los mayores, los adultos, se lo pasaran tan bien como los niños, pero esa casa es mágica, porque desde el momento que entraron por la puerta todos sacaron el niño que llevan dentro y se comportaron como tal. Todos se lo pasan genial. Ese era mi reto, que se olvidaran de que había cámaras grabándoles y estuvieran a gusto.

¿Se les coge cariño a los concursantes aunque estén de paso? Todos los días comía con los concursantes y me iban contando cosas, como en familia, y luego con esas cosas que me contaban pues les iba chinchando un poco durante la grabación del programa.

¿Hacen falta programas sobre el juego en familia, en la era de las tablet, las tablet y los móviles? Totalmente. Yo desde pequeño he jugado con mi familia, desde a juegos de mesa al escondite o a encontrar huevos de pascua… Ahora más que nunca, los niños y las familias nos necesitan para entretenerles. Sí, echaba de menos un programa infantil, en el que pudieses disfrutar y que te dieran ideas para hacer en casa.

¿Lo ha aplicado usted? A mí, que estoy rodeado de amigos con hijos y que tengo sobrinos, La casa de los retos me ha dado un montón de ideas. Además, va a salir el juego de mesa del programa, así que se va a poder montar La casa de los retos en todas las casas.

¿Aún se siente un niño? Yo me siento súper niño. Peter Pan es uno de mis referentes. Todos deberíamos aspirar a eso, a no perder al niño interior, porque eso es diversión, felicidad, magia… es seguir teniendo sueños. Y sólo si tienes sueños se pueden hacer realidad, como presentar La casa de los retos.

¿Qué ha aprendido de los niños? ¿El saber perder? Son súper deportivos y súper deportistas. Son competitivos, pero con felicidad y buen rollo. Nunca ha habido ni un enfado entre ellos, ni berrinches. Si algo les salía mal se podían poner un poco tristes, pero les duraba poco y estábamos todo el equipo y sus compañeros para apoyarles. Daba igual el resultado final del marcador.

También trabajó con influencers, en Morning Glory. ¿Qué aprendió de ellos? Lo más importante es que aunque mucha gente piensa lo contrario, lo que ellos comunican no sustituye lo que hace la radio, la tele o los medios escritos, son cosas diferentes. Y creo que enseñan que hay que ser honesto con uno mismo y sincero con lo que transmites.

¿El postureo no vale? Si te fijas, los influencers que más triunfan son los que se muestran tal y como son. Y eso es otra forma de ser niño, porque los niños no tienen dobleces, no tienen capas, no llevan máscaras para protegerse. Los influencers que más admiro son los que son así: honestos con lo que son, con lo que sienten y con su filosofía.

¿Qué poso le dejó ser Chico Disney en High School Musical? Fue una experiencia súper chula, imagina. Hacer un musical así por teatros de toda España y tener contacto directo con los niños fue muy especial. Ya había hecho el programa Planeta Pokémon y había puesto la voz a la banda sonora, pero era la primera vez que tenía contacto directo con los niños y fue muy especial y mágica. Casi 20 años después he vuelto a revivir aquello en La casa de los retos. Sólo se han visto las promociones por la tele y ya me han parado niños por la calle. Es impagable.