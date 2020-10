Estanterías colgantes, el truco para simular cajones en tu armario (y ganar espacio) sin invertir mucho dinero

Aunque llevamos unas cuantas semanas hablando del cambio de armario, no ha sido hasta la llegada del temporal frío cuando muchos han visto que no tenían otro remedio que invertir unas horas de su fin de semana en poner orden en su vestidor y guardar hasta el año que viene las sandalias y las prendas fresquitas para dejar espacio a chaquetas de entretiempo, jerséis y botas. Además, hay que aprovechar esta labor para deshacernos de aquellas camisetas que no nos hemos puesto en unos cuentos años y para organizar todas con las que nos seguimos quedando. Asimismo, es recomendable optar por una organización que nos permita ser más efectivos a la hora de decidir nuestros looks al tener todas las opciones a la vista.

Claro que, si algo te demuestra el cambio de armario del verano al otoño es que necesitas más espacio en él o aprender a aprovecharlo mejor. Las perchas troqueladas son una opción segura para aumentar el hueco efectivo y poder tener más prendas colgadas. También es muy recomendable disponer los pantalones en una percha en la que no se amontonen para que, además de estar siempre impecables, los tengamos todos a la vista. Sin embargo, y aunque nos gustaría tener todas las prendas en perchas, la falta de espacio y la delicadeza de algunas de ella nos lo impiden y hacen que tengamos que reservar huecos para las prendas dobladas. Este es el caso de los jerséis que, si se cuelgan en una percha, pueden coger una forma indeseada.

Ante esta situación, necesitamos incluir en nuestro armario una cajonera, pero no queremos invertir mucho dinero ni somos lo suficientemente manitas como para montarla nosotros mismos. ¡Que no cunda el pánico! Buceando en el catálogo de Amazon hemos encontrado una solución que simula el espacio de un cajón y que nos permite ganar mucho espacio y organización en el vestidor... ¡por poco dinero! Se trata de las estanterías colgantes de tela cuyo modelo más vendido en Amazon dispone de seis niveles y cuenta con más de 3.000 valoraciones en la plataforma. ¿Quieres descubrir por qué?

Esta estantería cuenta con seis niveles. Amazon

Por qué es la clave para ganar espacio en nuestro armario

Con seis huecos, esta estantería es capaz de almacenar una gran cantidad de prendas bien dispuestas y todas a la vista, ya que su diseño vertical y su profundidad evitan que tengamos que hacer dos montones por nivel y que, por tanto, los de atrás pasen desapercibidos. Además, está elaborada con tela transpirable que evita que las prendas cojan olor a cerrado o a humedad. Se puede plegar y montar de forma fácil, puesto que dispone de dos cintas anchas de cierre muy resistentes en la parte superior. Gracias a ellas se engancha a la barra del armario.

Las más de 3.000 reseñas recibidas destacan su buena calidad, su buena resistencia al peso y su practicidad a la hora de ordenar el armario. Además, los usuarios indican que esta estantería cuenta con unos pequeños bolsillos laterales perfectos para guardar complementos y accesorios.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.