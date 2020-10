Les Corts aproven per unanimitat demanar més places MIR, un examen únic i millores en la seua formació i salari

Així, tots els grups han arribat a un acord d'última hora per a presentar una esmena transaccional conjunta, que el PP no ha firmat però sí ha votat a favor, a una Proposició No de Llei que va presentar Cs el passat mes d'abril per a reclamar un increment de places d'especialitats MIR amb la finalitat de fer-se ressò de les peticions dels residents valencians, que porten en vaga indefinida des del passat 21 de juliol

Aquests punts han sigut consensuats amb el Comité de Vaga dels MIR, que aquest divendres s'han reunit així mateix amb els grups parlamentaris que sustenten el Govern del Botànic i que dimarts que ve es reuniran per quarta vegada amb la Conselleria de Sanitat per a tractar d'arribar a un acord que desbloquege la vaga.

En concret, els grups han votat a favor que demanar un increment de l'oferta de places d'especialització MIR en els pròxims anys, atenent les necessitats de la cartera de servicis de la sanitat pública valenciana, fins a aconseguir un nombre suficient per a fer front a totes les situacions a curt, mitjà i llarg termini, així com cobrir la taxa de reposició per jubilacions en els pròxims anys.

Així mateix, insten el Consell al fet que reclame al Govern d'Espanya la ràpida aprovació del Reial decret d'especialitats que regula la creació de noves especialitats, que l'examen MIR seguisca sent una convocatòria única competència de l'Estat, garantint així, la igualtat de tots els espanyols i engegar els mecanismes necessaris per a garantir el compliment de la normativa actual existent en matèria de drets laborals del personal MIR.

De la mateixa manera, es reclama ampliar el temps i la qualitat de la formació del personal MIR dins de la jornada laboral, garantir l'aplicació efectiva de la jornada laboral màxima de 48 hores setmanals, assegurant el descans necessari reflectit en la legislació actual, i valorar, en funció de la situació actual de pandèmia i la disponibilitat pressupostària, una millora progressiva de les condicions salarials del personal MIR.