El impacto de la pandemia en las cuentas de Pamplona de 2020 supone un coste de unos 10 millones de euros

Al aumento de los gastos, cuantificado en 6,1 millones de euros, hay que añadirle una importante reducción de la recaudación prevista, que será DE unos 3,9 millones de euros inferior a lo esperado. Los detalles de estos datos se han facilitado este viernes en la primera comisión Covid que ha celebrado el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento han explicado que la crisis sanitaria ha hecho necesario un gasto inicialmente no previsto, con el objetivo de paliar el impacto de sus consecuencias negativas en la ciudadanía. De esta manera, inicialmente se articuló un plan de choque cuantificado en 5,1 millones de euros, destinados principalmente a gasto social y ayudas al tejido económico, con la puesta en marcha de la campaña de bonos comercio y establecimientos seguros.

En este plan también se incluyeron partidas para compras de EPIs, ayudas a entidades culturales, o medidas en materia de movilidad o vivienda de emergencia. En junio se implementaron nuevas medidas por importe de un millón de euros, entre las que se encontraban actuaciones en complejos deportivos para su reapertura, gastos en desinfección de equipos, vehículos y vía pública, compra de EPIs, o un aumento en la dotación a Animsa para impulsar procesos telemáticos.

Por otro lado, de no haberse producido la crisis sanitaria, los ingresos del Ayuntamiento de Pamplona habrían aumentado este 2020 en unos cinco millones de euros. Con el paso de los meses y la evolución de la pandemia se ha verificado no sólo que ese dato no va a aumentar, sino que va a reducirse en una cuantía de unos 1,7 millones de euros. Y eso que, según el Consistorio, las estimaciones posteriores a la llegada de las consecuencias del coronavirus auguraban datos peores.

Según ha señalado el Ayuntamiento, este escenario menos negativo se produce por el buen comportamiento de las liquidaciones de plusvalía y de ICIO, ingresos que siempre tienen un componente ligado al ciclo económico y que permitirán cerrar el año en cifras superiores a las estimadas tras el estallido de la pandemia.

También hay que tener en cuenta las ayudas extraordinarias recibidas, que suman 2,8 millones de euros, procedentes principalmente del Gobierno de Navarra, pero también de entidades privadas como Fundación La Caixa.

MILAGROSA Y SAN JORGE, LAS ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA

Según los datos del Gobierno de Navarra, competente en materia de salud, la zona básica con mayor incidencia acumulada global de Pamplona es Milagrosa, con 2.786 casos por 100.000 habitantes, seguida de San Jorge con 2.783 casos por 100.000 habitantes y del Segundo Ensanche, con 2.004 casos.

Respecto a la edad de los contagiados en Pamplona, cabe destacar que, según los mismos datos, sólo el 16% de los casos se dan en personas mayores de 60 años. Por su parte, los menores de 30 años acaparan el 41% de los contagios.

Según el Instituto de salud Pública del Gobierno de Navarra, el patrón de transmisión en la capital es muy similar al observado en el resto de Navarra, tanto en relación al porcentaje de casos asintomáticos como a su vinculación epidemiológica. La mayor parte de los casos están asociados a brotes de origen familiar, social y/o laboral. En aproximadamente uno de cada tres casos no se identifica un contacto conocido ni está asociado a brotes.

Pamplona, pese a presentar un número alto de brotes identificados, no presenta en las últimas semanas ninguno que destaque por su magnitud, han señalado desde el Ayuntamiento.

La celebración de la primera comisión Covid del Ayuntamiento de Pamplona ha servido para ofrecer los datos generales disponibles de la incidencia de la pandemia en la ciudad en materia sanitaria social y económica. Además, se han analizado las nuevas necesidades que la incidencia del virus ha generado en las Áreas de Servicios Sociales y Acción Comunitaria y se ha dado cuenta de la previsión de recursos que serán necesarios en los próximos doce meses.