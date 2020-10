Una campaña de Promedio promueve el ahorro de agua ante unas reservas que se encuentran 30% de su capacidad

Bajo el lema 'No son infinitos', con esta campaña se pretende poner de manifiesto la situación de escasez que están experimentando tanto las captaciones subterráneas o pozos como las presas y pantanos. En la actualidad, hay 2.307 hectómetros cúbicos de agua embalsada en la provincia de Badajoz, siete puntos porcentuales por debajo de 2019 y menos de la mitad de la media de la última década, según destaca la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Al respecto, la vicepresidenta de Promedio, Raquel Del Puerto, ha abogado por ser "conscientes" de la situación que están viviendo las cuencas españolas, en especial la del Río Guadiana, con un "claro" déficit de pluviometría, y por hacer "lo que esté en nuestra mano para reducir los efectos de la sequía".

"No es solo lavar un día el coche con una manguera o descongelar la comida en el chorro de agua; es la cantidad de veces que podemos hacer esto a lo largo de un año", ha explicado Del Puerto, para quien "no nos paramos a reflexionar que es un recurso finito, que puede llegar el día en que no salga agua de nuestros grifos".

Y es que, como ha recalcado la institución provincial pacense, la escasez de lluvias en los últimos ejercicios está provocando un "drástico" descenso de los niveles de los acuíferos, "hasta el punto de tener que ahondar en las captaciones de pozos dedicados al abastecimiento como ocurrió a principios de verano en Atalaya, o buscar alternativas que aporten caudal complementario, como en Fregenal de la Sierra e Higuera la Real con el bombeo desde El Sillo".

Ha agregado que, concluido el periodo estival, las piscinas dejarán de ser una fuente principal de consumo de agua, pero que existen otras prácticas que pueden contribuir al ahorro en el ámbito doméstico.

De este modo, evitar el baldeo de patios y calles, reparar averías, no utilizar el inodoro como papelera o reducir al mínimo o eliminar los riegos de zonas verdes son algunas de las acciones "sencillas que contribuirán a una mayor disponibilidad de agua si la sequía se prolonga".

PREALERTA POR SEQUÍA EN LOS MOLINOS

El Consorcio Promedio ha volcado los materiales gráficos y audiovisuales en su web para que todos los ayuntamientos que lo deseen puedan hacer uso de ellos; y se incluye además un contenido especial para el sistema de abastecimiento de Los Molinos, que entró a principios de septiembre en escenario de prealerta por sequía.

En este sentido, la Mancomunidad de Los Molinos y Promedio han propuesto a los ayuntamientos de las 14 localidades que toman agua de esta red una serie de medidas para preservarla y prevenir un futuro desabastecimiento.

En concreto, se propone a los consistorios cerrar fuentes ornamentales, no baldear calles, estudiar fuentes de abastecimiento alternativas y desarrollar acciones de sensibilización, entre otras acciones, concluye el comunicado.