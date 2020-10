Atur.- Generalitat creu que les dades "reflecteixen una sensible millorança" malgrat l'impacte de l'emergència sanitària

20M EP

La directora general d'Ocupació i Formació, Rocío Briones, ha valorat les xifres d'atur registrat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia i que revelen una disminució de 3.344 persones al setembre, la qual cosa suposa un 0,76% menys que a l'agost. Per a Briones, aquestes xifres "constaten una sensible millora de la situació respecte dels últims mesos, encara que l'impacte de l'emergència sanitària de la Covid-19 continua sent molt important".