Las Corts aprueban por unanimidad pedir más plazas MIR, un examen único y mejoras en su formación y salario

Así, todos los grupos han llegado a un acuerdo de última hora para presentar una enmienda transaccional conjunta, que el PP no ha firmado pero sí ha votado a favor, a una Proposición No de Ley que presentó Cs el pasado mes de abril para reclamar un incremento de plazas de especialidades MIR con el fin de hacerse eco de las peticiones de los residentes valencianos, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 21 de julio

Estos puntos han sido consensuados con el Comité de Huelga de los MIR, que este viernes se han reunido asimismo con los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno del Botànic y que el próximo martes se reunirán por cuarta vez con la Conselleria de Sanidad para tratar de llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga.

En concreto, los grupos han votado a favor de que pedir un incremento de la oferta de plazas de especialización MIR en los próximos años, atendiendo a las necesidades de la cartera de servicios de la sanidad pública valenciana, hasta alcanzar un número suficiente para hacer frente a todas las situaciones a corto, medio y largo plazo, así como cubrir la tasa de reposición por jubilaciones en los próximos años.

Asimismo, instan al Consell a que reclame al Gobierno de España la pronta aprobación del Real Decreto de especialidades que regula la creación de nuevas especialidades, que el examen MIR siga siendo una convocatoria única competencia del Estado, garantizando así, la igualdad de todos los españoles y poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa actual existente en materia de derechos laborales del personal MIR.

Del mismo modo, se reclama ampliar el tiempo y la calidad de la formación del personal MIR dentro de la jornada laboral, garantizar la aplicación efectiva de la jornada laboral máxima de 48 horas semanales, asegurando el descanso necesario reflejado en la legislación actual, y valorar, en función de la situación actual de pandemia y la disponibilidad presupuestaria, una mejora progresiva de las condiciones salariales del personal MIR.

EVITAR LA FUGA DE CEREBROS

Al respecto, la diputada de Cs Yaneth Giraldo ha recalcado la necesidad de trabajar "desde ya" para garantizar tener médicos suficientes en el futuro que evite "el caos que ya se vive en los centros de salud o las listas de espera" y para ello hay que mejorar las "precarias condiciones" de los residentes para que luego no hay "fuga de cerebros". "Piden medidas asumibles tanto para el Consell como para el Gobierno de España porque no son manos de obra barata ni un comodín para repartir de las guardias", ha recalcado.

Asimismo, ha destacado que esta transaccional, que rebaja las peticiones de la PNL inicial, ha sido consensuada con lo MIR, lo que demuestra que este colectivo "no viene a imponer sino a negociar" y "que lo queremos es lo mejor para los valencianos". Ahora, ha reclamado, debe traducirse en un acuerdo de la conselleria de Sanidad para evitar esta huelga que "dura ya 72 días".

Al respecto, el diputado socialista Manuel Pineda ha recalcado que ha votado a favor de esta enmienda porque son "solidarios" con esta generación de los MIR, él también es médico, que se "atrevido" a enfrentarse a la Administración por sus reivindicaciones, que ha afirmado que este Consell soluciona "poco a poco" porque el PP dejó su situación hecha "un desastre". No obstante, ha aclarado que no se quieren "inmiscuir" porque ya hay una mesa de negociación que "seguro llegará a buen puerto porque la consellera ya ha aceptado muchas de sus demandas".

Por su parte, el diputado de Compromís Carles Esteve se ha felicitado por este consenso, que ha confiado en que no sea "por oportunismo político" de Cs, pero ha subrayado que no puede sustituir la negociación colectiva y por eso ha recalcado que la verdaderá felicitación vendrá cuando se cierre un acuerdo entre la conselleria y los MIR. "Que nadie dude que el Botànic mejorará las condiciones delaborales de todos los trabajadores que se perdieron con el PP, aunque no es fácil", ha apostillado.

Por su parte, la diputada de Unides Podem Irene Gómez ha destacado que pese al recorrido "caótico" de esta iniciativa se ha podido llegar a un acuerdo porque se trata de "un problema importante" que, ha insistido, es consecuencia de que "durante 20 años no se hicieron los deberes y eso en cinco años no se puede reparar".

El portavoz popular de Sanidad, José Juan Zaplana, ha explicado que no han suscrito la transaccional al no haber participado en ella pero que han descartado plantear una enmienda "más exigente" porque "la intención era que los MIR vieran unidad de acción". No obstante, ha replicado a los grupos del Botànic que la negociación no debería seguir tras 74 días en el ámbito parlamentario y ha recalcado que "la obligación" de Barceló, que "no acepta sus errores por prepotencia, es "solucionar la huelga más larga".

Por último, el diputado de Vox David García ha considerado que es de "justicia el reconocimiento de la verdadera situación de los MIR" y que por eso ha accedido a este "acuerdo de mínimos". Por ello, ha exigido a Barceló, que sea ella misma la que también se siente a negociar con el Comité de Huelga.