Cvirus.- Un abstrac español seleccionado entre los mejores presentados al Congreso Europeo de Covid

Según informa el Hospital Universitario Virgen Macarena en un comunicado, el abstract titulado 'Development and validation of phenotypes for COVID-19 patients with prognostic implications (FEN-Covid project)', ha sido coordinado por los doctores Gutiérrez-Gutiérrez, del Toro y Rodríguez-Baño, de este centro hospitalario sevillano, con la colaboración de investigadores procedentes de 127 centros españoles de Reipi y Seimc.

En este estudio se han identificado y reproducido tres fenotipos (perfiles clínicos o formas de presentación de los pacientes), en base a sus características, entre los pacientes con Covid-19 al ingreso en el hospital.

Esto se ha realizado mediante el análisis de más de 70 variables incluyendo edad, sexo, enfermedades de base, síntomas, signos, datos de laboratorio y alteraciones en la radiografía de tórax. Estos fenotipos se asocian con muy diferente mortalidad.

"Esto se traduce en que los pacientes pueden clasificarse en tres perfiles o formas de presentación clínica al ingreso, asociándose estos fenotipos con la mortalidad. Así, los pacientes con el fenotipo Atuvieron una mortalidad muy baja, menor del cinco por ciento; aquellos con el fenotipo B tuvieron una mortalidad del 15-20 por ciento, y los del fenotipo C del 40-60 por ciento", explica el doctor Jesús Rodríguez Baño.

Señala que, debido a que se necesitaron muchas variables para identificar los fenotipos a que pertenecían los pacientes, los autores del citado Abstrac, han desarrollado además un modelo probabilístico mucho más sencillo, con solo 16 variables, para predecir a qué fenotipo podían asignarse los pacientes, y han registrado una aplicación para teléfonos móviles que permite su uso en la clínica.

En este estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III, "la identificación de los fenotipos abre la puerta a investigaciones futuras sobre distintos mecanismos fisiopatológicos subyacentes a los fenotipos, pudiendo ser útil en el diseño de ensayos clínicos, dado que determinados fármacos podrían eventualmente ser eficaces en un fenotipo y no en otros, así como para el manejo clínico de los pacientes", confirma Rodríguez Baño.

El Hospital Universitario Virgen Macarena lidera en la actualidad varias líneas de investigación en Covid-19, incluyendo un ensayo aleatorizado de plasma de convalecientes, estudios de biomarcadores inmunológicos específicos o de seguimiento, o de consecuencias a largo plazo de la infección.