CSIF exigeix a Educació que oferisca més places per a la prova de C1 de valencià

En un comunicat, el sindicat ha explicat que encara que el termini per a inscriure's acabava hui "s'ha tancat abans d'hora en esgotar-se les places oferides, al voltant d'11.000 per a totes les seus de la Comunitat Valenciana".

Al seu juí, és "una incoherència que el Consell demane el nivell C1 de valencià per a nombrosos llocs i tràmits i que, al mateix temps, restringisca les possibilitats d'obtindre-ho" perquè "a la reducció progressiva d'exàmens se suma la insuficient oferta de places en la convocatòria unificada".

Per açò, CSIF ha remès un escrit al conseller d'Educació, Vicent Marzà, en el qual posa l'accent en la necessitat d'"oferir més places de proves C1 de la llengua pròpia" de la Comunitat i urgeix a habilitar "un nou termini d'inscripció per a noves places i respondre així l'alta demanda d'aquestes proves per part de la ciutadania".

Reclama així al conseller Marzà "una aposta decidida i real per la formació en la llengua autòctona oferint més proves, més convocatòries, amb major nombre de places i nous períodes d'inscripció".