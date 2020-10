Pontón (BNG) critica que Feijóo "renuncie" a unos presupuestos "en tiempo y forma", revelando que "no hay proyecto"

Así lo ha manifestado, en un desayuno informativo con medios, en el que ha reconocido que ella ha sido "la primera sorprendida" tras el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de que será "imposible" que los presupuestos de 2021 entren en vigor en enero próximo.

Según Pontón, Feijóo ha empezado "de mala manera" la legislatura, "incumpliendo su promesa" de tener las cuentas a tiempo, y "con excusas de mal pagador". "En épocas anteriores ya tuvimos un contexto en que no se conocía el techo de gasto ni los datos macroeconómicos del Estado", ha recordado, y ha constatado que "el problema de fondo es que no hay proyecto de país, no hay alternativa" para afrontar la actual crisis económica y social.

Además, ha incidido la líder nacionalista, "ahora es cuando más se necesita" el presupuesto, la principal herramienta de la política para poner en marcha una "hoja de ruta para los próximos años". "Feijóo vuelve a improvisar", ha afirmado.

"Los presupuestos que tenemos ahora fueron diseñados en un contexto que no tiene absolutamente nada que ver con la crisis que vivimos, y sorprende que un gobierno que está en mayoría renuncie a aprobar en tiempo y forma unos presupuestos que son uno de los principales instrumentos económicos para enfrentar la crisis", ha apuntado Pontón que, además, ha añadido que la flexibilización de algunas restricciones por parte del Estado "lo que da es precisamente más margen de maniobra al gobierno gallego".

Finalmente, ha lamentado que el presidente de la Xunta "está más interesado en seguir haciendo oposición y ser útil en esa estrategia fratricida del PP de Casado, que en poner por delante los intereses de Galicia".

PLANES PARA VIGO

Ana Pontón ha hecho estas manifestaciones durante un desayuno informativo con medios en el que ha trasladado las principales propuestas y líneas de trabajo de la formación con respecto a la ciudad de Vigo, y en el que ha lamentado la "desatención" de la Xunta a la urbe olívica.

Así, la portavoz nacional del BNG, ha subrayado que Vigo tiene "un enorme potencial" y debe ser una "capital de la innovación", aprovechando el impulso de su universidad. En la misma línea, ha abogado por la implantación de un "plan de reindustrialización", que potencie sectores estratégicos como la automoción (con medidas para frenar la deslocalización) o la construcción naval (creando el Centro de Reparación o apostando por la intervención pública en astilleros como Barreras), y que se ponga en marcha un "plan de rescate" para el comercio y la hostelería, y para el sector cultural.

Finalmente, ha instado a recuperar el Área Metropolitana, ahora "en punto muerto" y convertida en "un elemento más del pim pam pum entre Xunta y Ayuntamiento de Vigo", para que funcione desde el "consenso y la cooperación", mejorando los servicios a los ciudadanos, entre ellos el transporte metropolitano.