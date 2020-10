Ocho municipios de la Axarquía acogerán un nuevo rodaje del programa británico 'A place in the sun'

La productora ha vuelto a poner su mirada en diversas localizaciones de la comarca y, con el asesoramiento y acompañamiento de técnicos de la oficina de rodajes Axarquía Film Office y del Área de Turismo de Mancomunidad Axarquía, el equipo de 'A Place in The Sun' grabará en distintos espacios de las localidades de Cómpeta, Alcaucín, Frigliana, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Sayalonga, Sedella y Arenas.

El pasado mes de marzo, el programa, que lleva 20 años emitiéndose en la televisión de Reino Unido, grabó durante una semana en varios municipios del interior de la Axarquía y debido a la crisis sanitaria del COVID-19 canceló varias grabaciones previstas en la comarca durante el pasado mes de julio.

El presidente de Mancomunidad Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez, ha destacado la importancia de que 'A Place in The Sun' vuelva una vez más a la comarca destacando la promoción en el exterior, además de destacar que este destino es "seguro tanto para el turismo como para acoger cualquier tipo de rodajes".

Por su parte, el vocal de Turismo del ente mancomunado, Juan Peñas, también ha hecho hincapié en que "la Axarquía es un destino seguro para la industria de rodajes", resaltando la oportunidad que el interior de la comarca tiene para ofrecer su belleza y singularidad a través de este tipo de programas.

'A Place in The Sun' se trasmite a diario en More 4, Discovery Real Time y Discovery Travel & Living, así como otros canales en Europa, Nueva Zelanda, Londres, Manchester, Birmingham, Australia y Sudáfrica, de ahí que llegue a una cantidad importante de personas.