UGT C-LM valora que los ERTEs mantengan el empleo y apunta a negociar para retirar la reforma laboral

Datos que, según afirma en nota de prensa, se deben fundamentalmente a las contrataciones de temporeros para la campaña de la vendimia y a las contrataciones de profesorado para sustituciones derivadas de las bajas por COVID-19.

"Desde UGT Castilla-La Mancha tomamos estos datos con prudencia, si no ha habido destrucción de empleo es por el acuerdo del diálogo social para prolongar los ERTEs, que protegen tanto a trabajadores como a empresas, porque preservan el empleo y evitan la destrucción de tejido empresarial", valora la responsable regional del Gabinete Técnico de UGT, María Ángeles Huete.

El sindicato considera satisfactorio el acuerdo en cuanto a los ERTEs de rebrote para que las propias empresas resistan y los trabajadores continúen en activo.

"Viendo la situación de algunos sectores y las nuevas restricciones de las autoridades para frenar la COVID-19, las previsiones de finalización de ERTEs no son muy alentadoras, más bien todo lo contrario. Mientras no bajemos los contagios no podremos volver a la actividad", afirma Huete.

UGT apuesta por prolongar estas medidas todo el tiempo necesario, pero también por pensar en que es necesario salir de la pandemia con un empleo de calidad para evitar su destrucción en el corto plazo.

Según añade, los datos de septiembre evidencian que el empleo que se crea sigue siendo "extremadamente volátil", ya que alcanza un 94,83% de temporalidad en la contratación y se reduce en un 25,60% la contratación indefinida respecto al mismo mes del año anterior.

"Por eso seguimos defendiendo la retirada de la reforma laboral de manera negociada, porque con este marco normativo no es posible crear el empleo de calidad que necesita el país", concluye.