Coronavirus.- Universitaris se sotmeten a proves PCR després del brot detectat en la Politècnica de València

Així ho ha asseverat el vicerector d'Alumnat de la UPV, José Luis Cueto, qui ha posat en valor la "disponibilitat" de la comunitat universitària a fer-se les proves i ha recalcat la importància de "combinar les mesures decretades per Sanitat amb la responsabilitat personal".

El vicerector ha explicat, en declaracions a Europa Press Televisió, que la incidència es remunta al cap de setmana passat, quan un estudiant del Grau de Biotecnologia de l'Escola d'Agrònoms es va posar en contacte amb el referent Covid -"cada escola i cada facultat té un per a gestionar aquestes situacions", ha recordat Cueto- i li va notificar que era positiu en coronavirus.

"Immediatament, s'activa el rastreig i els nostres servicis mèdics en total sintonia amb Salut Pública comencen amb el protocol. Dels contactes estrets d'aquest cas ixen 23 estudiants que també són positius".

A més, fa dos dies apareixen altres quatre estudiants, residents del Col·legi Major Galileu Galilei, amb símptomes i, finalment, contagiats, per la qual cosa comença també el protocol de rastreig. "En eixa part es veu que pot haver-hi contactes de l'altre positiu que puguen haver-hi estat junts, amb la qual cosa es comença a configurar un escenari on cal fer una sèrie de proves".

Segons es veu en un vídeo difós per À Punt, en la terrassa del Col·legi Major es va celebrar una festa no autoritzada en la qual els joves no mantenien distància de seguretat ni portaven mascareta.

Sobre aquest tema, José Luis Cueto ha comentat que el Col·legi Major -on s'han aplicat mesures de confinament per a evitar que possibles asimptomàtics propaguen contagis- és de gestió privada, encara que està "geogràficament en el campus" de la universitat pública. Al voltant d'uns 600 residents són alumnes de la UPV, encara que no tots els usuaris, ha postil·lat.

Així les coses, s'ha personat en el campus personal de Salut Pública que, juntament amb els servicis mèdics de l'entitat educativa, estan realitzant les proves "per a verificar que els contactes estrets són o no positius".

FORMACIÓ ONLINE

La universitat espera que els resultats estiguen llests com més prompte millor per a disposar de les dades que permeten emprendre les mesures necessàries, és a dir, si cal confinar més cursos o grups de matèries. Fins ara, com a mesura de contenció, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural ha decidit passar a online la formació dels cursos 2º, 3º i 4º del Grau en Biotecnologia, mentre es desinfecten les aules i laboratoris corresponents.

Finalment, el vicerector ha agraït "la col·laboració i disponibilitat de tot el món". "Vull llançar aquest missatge; en un context difícil sabíem que estadísticament açò podia passar en un campus de 20.000 persones. Les aules són espais segurs perquè hem treballat en els protocols de desinfecció, higiene, etc. però pot haver-hi contacte fora i que es produïsca un contagi. Ara és molt important combinar les mesures de Sanitat amb la responsabilitat personal", ha conclòs.