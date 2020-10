Creu Roja registra 1.300 altes noves de teleassistència durant els primers mesos de la pandèmia

Creu Roja va registrar 1.300 altes noves de teleassistència durant els primers mesos de la pandèmia, des de març fins a juny, segons ha afirmat la responsable de Persones Majors de l'organització en la Comunitat Valenciana, Maria José Bautista.

En el que va d'any, Creu Roja ha atés a la regió a 34.000 persones majors i realitzat amb elles més de 300.000 intervencions i més del 30% dels atesos a través del ‘Pla Creu Roja Respon enfront de la Covid-19’, llançat el mes de març passat, són majors de 65 anys, un total de 26.400.

Aquesta és una de les dades que es desprenen del balanç realitzat per l'organització humanitària sobre la major operació humanitària de la història de Creu Roja quant a mobilització de recursos, capacitats i persones. Fins hui, Creu Roja ha fet costat a 2,5 milions de persones a Espanya, de les quals una de cada tres són persones majors de 65 anys.

El president de Creu Roja en la Comunitat Valenciana ha explicat que la crisi sanitària i socioeconòmica generada per la pandèmia "ha colpejat especialment a les persones majors, més vulnerables atenent no sols criteris de salut, sinó també socials, com la soledat".

Un dels objectius de Creu Roja en la seua intervenció amb persones majors durant aquests mesos de pandèmia és tractar de reduir l'aïllament i la soledat, millorant la seua autonomia. I per a això projectes com la teleassistència domiciliària han suposat un recurs i un suport fonamental.

"No sols perquè ens han permés oferir atenció i seguretat les 24 hores en un moment d'especial soledat, sinó també perquè han suposat un canal a través del qual hem pogut detectar i resoldre altres situacions com la necessitat d'ajuda per a fer la compra d'aliments o medicaments", ha agregat.

El projecte de teleassistència domiciliària atén en la Comunitat Valenciana a través de Creu Roja a més de 32.300 persones i ha realitzat fins a agost més de 250.000 intervencions. És possible gràcies a convenis subscrits amb la Diputació d'Alacant, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, així com als Ajuntaments d'Alacant i Elx.

De març a juny s'ha produït un augment en la demanda del servei de teleassistència, amb més de 1.300 altes noves davant "el desig de les famílies de disposar de suport per a cuidar als seus familiars, una soledat que s'ha viscut intensament durant l'estat d'alarma, però també perdura hui dia, perquè moltes persones majors continuen sense rebre visites per la por dels seus familiars a contagiar-los", ha indicat Baptista.

La teleassistència domiciliària ha realitzat durant la pandèmia 1.200 derivacions sanitàries en ambulàncies, 1.340 mobilitzacions a través de la Unitat Mòbil d'Emergència (unes 50 de tipus sanitari, 840 per caigudes i altres emergències en el domicili i 450 han sigut assistències de tipus social com a suport d'aliments, medicines o psicològic). A més, s'han efectuat més de 180.000 agendes d'informació i prevenció de la Covid-19 entre el col·lectiu de persones majors.

Més de 2.000 persones en la Comunitat són voluntàries de Creu Roja amb persones majors. Gràcies a elles va poder atendre en 2019 a 36.000 persones majors i realitzar més de 450.000 intervencions.

Cistelles saludables a domicili

Un dels projectes destacats que s'està realitzant a conseqüència de la pandèmia es desenvolupa a la ciutat de València, on Creu Roja i la Regidoria d'Envelliment Actiu de l'Ajuntament realitzen lliuraments de cistelles d'alimentació saludable per a persones majors més vulnerables.

S'entreguen una vegada per setmana a domicili i es complementen amb productes d'higiene en els casos de necessitat. Les cistelles d'alimentació estan compostes de productes frescos i saludables i s'afigen recomanacions i consells sobre alimentació, conservació dels productes i propostes de menús.

El projecte es va posar en marxa el 31 de març, però s'ha ampliat fins al 31 de desembre d'enguany i preveu efectuar prop de 14.000 lliuraments a domicili.