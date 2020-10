'Punto de encuentro' contará con nueve óperas primas con China como país con más representación

Los largometrajes, que compiten por un primer premio dotado con 20.000 euros, proceden de China, India, Irán, Nigeria, Argentina, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

China es el país con más representación en la sección. Las películas de chinas son 'The Best Is Yet To Come' (Lo mejor está por llegar), de Jing Wang, largometraje sobre una explosiva investigación de un joven periodista con la pandemia del SARS de 2003 como trasfondo; 'Wisdom' Tooth (La muela del juicio), de Liang Ming, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Pingyao en 2019, y 'Summer is the Coldest Season' (El verano es la estación más fría), de la realizadora Zhou Sun, una historia sobre una joven que pierde el rumbo de su vida tras el asesinato de su madre.

Participarán otras dos películas del continente asiático. 'Eeb Allay Ooo!', producción india dirigida por Prateek Vats, cuyo título hace referencia a los tres vocablos utilizados por los 'ahuyentadores de monos' para espantar a los molestos macacos rhesus que piden comida a los turistas frente a los edificios gubernamentales de Delhi; y 'Khate farzi' (La regla de los 180°), debut de la directora iraní Farnoosh Samadi, la única cineasta que ha ganado dos espigas de oro de Seminci consecutivas.

El cine europeo estará presente con dos producciones: la británica Mogul, Mowgli, debut en el largometraje del guionista y director neoyorquino Bassam Tariq, cuyo anterior trabajo, el cortometraje 'Ghosts of Sugar Land' (2019), ganó el Premio del Jurado en Sundance; y 'Slalom', de la directora francesa Charlène Favier, la historia de una niña de 15 años aceptada en un club de esquí muy exclusivo cuyo objetivo es formar a futuros deportistas profesionales.

Punto de Encuentro programará la película africana 'Eyimofe' (Este es mi deseo), de los hermanos Arie y Chuko Esiri, donde narran cómo la tragedia y el destino se interponen en los planes de dos personas de nacionalidad nigeriana que intentan mejorar la vida de sus respectivas familias.

La sección se completa con dos títulos del continente americano: 'Piedra sola', del cineasta argentino Alejandro Telémaco Tarraf, una historia ambientada en el altiplano septentrional de Argentina y protagonizada por un arriero de llamas y su hijo; y 'Mainstream', de Gia Coppola, el único segundo largometraje de la sección.

La sección Punto de Encuentro ofrecerá esta 65 Seminci otros ocho cortometrajes internacionales: Une chance unique (Francia), de Joël Curtz; Grab Them (Suecia), de Morgane Dziuria-Petit; Miegamasis rajonas (Lituania), de Vytautas Katkus; Natt*get (Suecia), de Jerry Carlsson; Omelia contadina (Italia), de Alice Rohrwacher & JR; Sudden Light (Reino Unido), de Sophie Littman; y Witness (Francia/Irán), de Ali Asgari; además del corto de animación 4 North A (Canadá), de de Jordan Canning y Howie Shia.

