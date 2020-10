Cómo permitir que los pequeños desarrollen su creatividad (¡sin manchar las paredes!) con esta pizarra de agua

Si tienes la nevera llena de dibujos, si en todos los cumpleaños recibes una postal hecha a mano y si tenéis un cajón repleto de manualidades no hay duda de que en tu casa hay un pequeño artista. ¡Si incluso tus paredes han sido su lienzo en alguna ocasión! Por ello, y aunque no quieres cortar esa vena creativa que está desarrollando tu hijo, debes advertirle que los tabiques no están destinados a acoger sus obras de arte, ya que limpiarlos no es nada sencillo. Para evitar que las paredes se conviertan en el soporte de su nueva creación, le proporcionas todo lo necesario para que para que pueda dar rienda suelta a su creatividad, fábrica de slime incluida, pero, aun así, nuestro pequeño no se conforma con un papel y unas pinturas. ¡Necesita más!

Así que, para que pueda desarrollar toda su creatividad, estamos en busca de un artículo que soporte tanta imaginación una y otra vez. Una de las opciones que os habéis planteado es una pizarra digital ya que, con ella, además de ahorrar papel, podrán dar sus primeros pasos en el mundo del diseño gráfico y descubrir así si esta es una posible vía de estudio en un futuro. Pero, aun así, tu pequeño insiste en rotuladores y pinturas y, por suerte, hemos dado con una solución con la que no tendrás que temer por tus paredes y que, a la vez, tampoco te supondrá un desperdicio de folios.

Se trata de la pizarra mágica que es impermeable y se puede reutilizar una y otra vez, ya que los dibujos se borran con agua para poder empezar de cero en cualquier momento. Se coloca en el suelo para que los niños puedan pintar de manera cómoda, tumbados y en una gran superficie, puesto que la zona de dibujo mide 80x80 centímetros. ¿Quieres descubrir todas sus características?

Esta pizarra mide 1x1 metro. Amazon

Por qué es perfecta para tus hijos

Materiales seguros. Tanto la alfombra como los rotuladores son seguros para nuestros hijos puesto que la primera está libre de compuestos tóxicos y los segundos funcionan llenándolos de agua.

Incluye todo lo necesario para dejar volar la imaginación. Además de la alfombra, este kit incluye tres rotuladores, cuatro plantillas de dibujos, cuatro sellos, un cubilete para rotuladores, una rueda de dibujo y un estuche. Todo se activa en contacto con el agua y gracias a tanto material, los pequeños aprenderán un montón de figuras, formas y dibujos.

Fuente de inspiración. La alfombra, cuyo tamaño total es de 1x1 metro, incluye en los extremos dibujos, letras y decoración que puede inspirar a los más pequeños con sus obras de arte.

