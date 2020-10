El cupó de l'ONCE reparteix 1,26 milions a Sueca

Julián Gutiérrez és el venedor que ha donat sort als agraciats des del carrer san Cristóbal 4 de Sueca. Els cupons estan molt repartits entre els clients del restaurant 'La fi de la fam' i el casino de Mareny de Barraquetes, informa l'organització en un comunicat.

El sorteig de el 1 d'octubre estava dedicat a les persones 'sèniors' com a peça clau de la societat, amb un missatge d'ànim a "gaudir de la vida junts".

El venedor ha treballat com a fuster metàl·lic fins que un accident de trànsit li va produir una discapacitat física, després del que des de fa deu anys reparteix il·lusió. "M'encanta el meu treball i em sent molt correspost pels meus clients, amb els quals tinc una relació molt propera. Precisament ahir va ser el primer sorteig 'Mi día' per a acostar-nos encara més i seguir oferint milers de premis en uns moments tan difícils per a tots", manifesta.