El doloroso problema muscular que ha impedido a Anita Matamoros moverse de la cama: "He llorado del agobio"

Este jueves, Anita Matamoros no se ha despertado de la mejor forma posible. No ha sido por una nueva polémica con su padre Kiko Matamoros o por una discusión con su madrastra Marta López, sino porque se ha levantado con un dolor muscular que le ha impedido moverse de la cama.

"Ahora estoy muy tranquila, pero es que hace una hora estaba llorando del agobio", explicó en su story. "Ayer me dio un poco de tirón en el cuello y me fui a dormir y hoy me he despertado con que no me puedo mover".

"Estoy en la cama, no puedo mover el cuello, lo tengo todo bloqueadísimo y no me puedo incorporar ni siquiera", contó. "Luego vendrá un fisio y me he tomado un ibuprofeno y un relajante muscular, y así estoy, que no me puedo mover".

Anita Matamoros en sus 'stories'. _ANITAMATAMOROS / INSTAGRAM

La hija de Kiko Matamoros y Makoke confesó que esto ya le "había pasado antes, pero no tan fuerte": "Me ha pasado como dos o tres veces que se me bloqueó el cuello y no lo podía mover, pero no podía moverlo para un lado y para el otro, hacia delante y hacia atrás, pero es que esta vez lo tengo totalmente inmóvil. Estoy fenomenal de cuerpo para abajo, pero no puedo mover la cabeza".

Durante varias horas, Anita estuvo sin poder moverse, aunque tuvo tiempo para agradecer los mensajes de apoyo de sus fans y también logró cambiarse al sofá. Pero después, tras la visita del médico de urgencias a su casa, ya pudo incorporarse porque se encontraba mucho mejor: "Con todo lo que me han dado me encuentro mucho mejor".