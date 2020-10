Un viaje al centro de lo hortera para descifrar el misterio del flamenco rosa abrirá la Mostra de València

Javier Polo estrena 'The mystery of the Pink Flamingo' el 22 de octubre en la Rambleta. La cinta es una fake road-movie donde el excéntrico personaje Rigo Pex emprende un "insólito viaje para tratar de desvelar las claves de esta figura kitsch por excelencia, el flamenco rosa, un pájaro rosado, estilizado y andrógino, de mirada inquietante, que posee un magnetismo increíble". Rigo se siente atraído y repudiado. Intenta ignorarlo, pero es inevitable.

Según ha detallado la Mostra en un comunicado, se trata del nuevo proyecto de los Hermanos Polo, tras su exitoso "Europe in 8 bits", y fue seleccionado en el festival South by SouthWest (Austin, Texas), pero la pandemia canceló la edición presencial.

"Con la película tratamos de contar un viaje liberador para encontrarse a uno mismo, el argumento central es la búsqueda de la identidad. Queremos plantear esa cuestión -¿Quién eres?- e invitar al espectador a ser él mismo", ha señalado el director.

En su "hilarante" esfuerzo por conocer este fenómeno sociocultural, el protagonista recopilará las teorías e interpretaciones de una serie de disparatados personajes hasta experimentar la poderosa influencia de estas aves en el mundo que nos rodea.

Viajará a Estados Unidos para conocer una serie de personajes dispares que refuerzan su personalidad con ese icono kitch: desde la influencer Pink Lady of Hollywood hasta la gurú de la música Allee Willis, pasando por la banda pop Kero Kero Bonito, el actor Eduardo Casanova o el cineasta de culto y pope del underground John Waters, entre muchos otros.

"Queremos atacar la autocensura y sus prejuicios mostrando a personas que los han superado y han adoptado el flamenco rosado como su estandarte. Pretendemos convertir al flamenco rosado en una entidad, en un símbolo de liberación y autoafirmación", ha apuntado Javier Polo.

La película está protagonizada por Rigo Pex, más conocido como Meneo. Se trata de un musicólogo y performer guatemalteco, afincado en Madrid, que acuñó el término "electropical" y "forma parte de la primera ola de productores que mezclan sonidos electrónicos con ritmos tradicionales latinos".