Alonso Caparrós se sincera sobre su relación con Terelu Campos: "Me sentía despreciado"

Hay una nueva guerra abierta. El campo de batalla son los estudios de Telecinco y, con bastante asiduidad, el plató de Sálvame. El contendiente que ha decidido no fumar la pipa de la paz ha sido Alonso Caparrós,que si ya arremetió contra Carmen Borrego, ahora parece que su verdadero enemigo es el clan Campos al completo.

El presentador y actual colaborador se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y ha desenterrado el hacha arremetiendo contra Terelu Campos, antigua compañera en el programa estrella de Telecinco, y con la que ha coincidido en más espacios televisivos como Día a día, su comienzo en el medio, que conducía María Teresa Campos.

Sin embargo, sus palabras van dirigidas sobre todo a la primogénita de la veterana periodista, con quien se sintió "despreciado" y "humillado", así como llega a decir de ella que seguía abusando de "un tono de poder fuera del programa".

"No me sentía bien tratado", ha detallado Caparrós sobre su incomodidad con ella. "En un plató los gritos hasta cierto punto vale pero claro, el trato era el grito y una frasecita final, me hacía sentir pequeño", reconocía el madrileño de 49 años (cumple 50 en noviembre).

"Puede parecer no grave, pero para mí lo era, porque no deja de ser una ofensa y me hacía sentir pequeño y sobre todo me sentía incapaz de responder porque yo estaba en una situación de gratitud por la oportunidad que me habían dado", ha concretado.

Alonso Caparrós también coincidió con Terelu Campos en Con T de Tarde y asegura que la cosa no varió en exceso. "Me sentía despreciado, aunque Terelu no entraba por la puerta y me tenía enfilado. Creo que era una manera de ser en general", ha afirmado, añadiendo que comentarios como "esto está mal" o "es que eres..." eran muy habituales.

"Esto lo sabe mucha gente. Lo comentamos todos en los pasillos", ha explicado el colaborador sobre la tertuliana bajo la atenta mirada de Jorge Javier. "Muchas veces llegué a salir de allí llorando", ha reconocido tras la pregunta del presentador "¿Te has sentido en algún momento humillado?".

"Terelu fue una víctima. Todos sabemos el efecto que causa la fama de joven"

"Sí, me he sentido humillado por Terelu, sin que ella me quisiera humillar. Pero había una conducta general conmigo y con más gente", ha aclarado. "Era un equipo inmenso, pero cuando no estaba Terelu lo analizábamos y hablábamos de cómo lo veíamos. Muchas veces salí empequeñecido. E insisto: ese rol lo mantenía fuera de las horas de trabajo. Era duro. A nadie le gusta que lo menosprecien, que lo hagan sentir menos", ha insistido.

Alonso Caparrós, que antes del verano se rompía en directo al recordar su pasado y detallaba cómo en las fiestas a las que acudió él "era el demonio", reconoce que fue por su "sentido de la responsabilidad" que nunca se enfrentó a Terelu, pero sí que rememora aquella época como "especialmente dura".

"Un día en Sálvame volvió a humillarme con una frase que escondía una amenaza. Fue un improperio contundente, ofensivo contra mí. Fue una tontería y me dijo un comentario de esos que te humillan. Nadie lo escuchó. Además fue por una estupidez, por un nada, por un accidente", le decía a Jorge Javier, y aunque cree que cuando se cruzan nota "la misma actitud", sí que ha terminado reculando un poco en sus ataques y admitiendo que la madre de Alejandra Rubio "ahora ha cambiado".

"Terelu fue una víctima, ha sufrido muchísimo. Cuando la conocí éramos niños y la popularidad que tenía era increíble, todos sabemos el efecto que causa la fama de joven", ha dicho, al mismo tiempo que ha querido aclarar que esto no es un ajuste de cuentas.

"No es una revancha por mi parte. Yo he llegado a odiar a mis seres queridos, a mis padres, a Dios. Me he prometido a mí mismo no volver a odiar jamás ni a ser vengativo. Procuro ser un colaborador eficaz y decir lo que me toca decir. No hay revancha ni ánimo de venganza y esas reacciones que se ven cuando me enfadé con ella era porque me trataba con injusticia. Me tacha de agresivo y demostró cierta falta de generosidad con un compañero que estaba bastante desconcertado", han sido sus últimas palabras sobre el tema.