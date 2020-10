Cultura.- Mostra Viva arranca en els Jardins del Túria amb xous "espectaculars" de companyies circenses mediterrànies

La Compagnia Elefanti, fundada a Nàpols el 2009, serà l'encarregada de donar el tret d'eixida a les actuacions de circ el dissabte 3 d'octubre a les 17.30 amb 'Malabariano', espectacle de malabares a l'estil 'one man show'.

Els valencians La Finestra Nou Circ prendran el testimoni a les 20.00 hores amb el seu nou treball 'El desig d'estar junts', on combinen circ, música en directe, teatre i dansa. Per a acabar la triple sessió, els napolitans tornaran sobre l'escenari per a interpretar 'Circ e Fuoco', un "espectacular" xou nocturn amb foc a partir de les 22.30 hores.

El diumenge 4 d'octubre, hi haurà més actuacions també en els Jardins del Túria; aquests inclouran els oscenses Civi-Civiac, que de la mà del mag Ismael Civiac presentaran Gran Zampano, espectacle de màgia sense paraules; i La Gala de circ de la ja esmentada Compagina Elefanti. Les actuacions seran a les 17.30 i a les 20.00 hores respectivament.

REALITAT AUGMENTADA, CIRC SOCIAL I MOSTRA EDUCATIVA

Serà un dia abans, el divendres 2 d'octubre, quan realment començaran les activitats de Mostra Viva, que enguany "busquen noves fórmules per a acostar la cultura mediterrània a les persones". Un exemple d'açò és l'exposició online d'instruments musicals africans tradicionals que a través de l'aplicació Zoom i amb l'ajuda de realitat augmentada, exhibirà part de la col·lecció del Museu Bard d'Alger.

La inauguració, que començarà a les set de la vesprada, comptarà amb la presència del director del museu Harichane Zoheir i el músic i narrador Fayçal Belattar. El link per a accedir a l'exposició, que estarà oberta fins al dissabte 31 d'octubre, es facilitarà des de les xarxes socials de Mostra Viva.

El mateix dia 2 d'octubre a les deu del matí en l'Octubre CCC, comença la primera edició de les Jornades de Circ Social; on durant el divendres i el dissabte al matí se celebraran debats sobre com les associacions circenses s'han adaptat a la nova normalitat o la construcció d'una xarxa de circ mediterrània.

Estaran presents, entre uns altres, l'Escola de Circ Palestina, La Fundació Parada (Romania), l'Escola Nacional del Circ SHEMS'Y (el Marroc) o l'Associació Valenciana de Circ.

El mateix dissabte al matí es presentaran els llibres 'Circo, Educación y Transformación Social' coordinat per Antonio Alcántara; i '12 meses, 12 historias', amb la coordinació conjunta d'Aida Ballester i el mateix Alcántara.

La Mostra Educativa també obrirà les seues portes en el MuVIM aquest dissabte a les 11.30 amb el taller 'Un cómic con mucho ritmo', on xiquets i xiquetes a partir de sis anys descobriran els secrets de les novel·les gràfiques a través d'una història sobre la diversitat de la música mediterrània i com el ritme pot ser traslladat al món de les vinyetes.

A més, com a part de la seua adaptació a la nova realitat, enguany, Mostra Educativa incorpora al seu catàleg els tallers online; el primer d'ells serà 'El cinema per a tots', que ensenya als més xicotets com és el cinema mediterrani. Aquesta activitat online estarà disponible en el canal de Youtube de Mostra Viva des del 3 d'octubre a les dotze del migdia.

A pesar de ser gratuïtes, els assistents a les activitats presencials de Mostra Viva hauran de reservar amb anterioritat en la pàgina eventbrite.es per a així facilitar a l'organització el control de l'aforament i evitar aglomeracions en el lloc de l'esdeveniment.