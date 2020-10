Roberto Leal anuncia que está esperando su segundo hijo

Con la E: dícese de la mujer que se encuentra en plena fase de gestación. Embarazada. Correcto. Con la P: profesión en la que un hombre o una mujer conducen un programa de televisión. Presentador. Correcto. Segunda vuelta. Con la R: nombre del presentador que ha anunciado que su mujer está embarazada.Roberto Leal. ¡Sí! Rosco completado.

Porque sí, el periodista andaluz de 41 años, ha querido equilibrar la balanza y después de haber contraído el coronavirus (ya anunció que se había recuperado del Covid-19) ha tocado el momento de dar una buena noticia. Y lo ha hecho a lo grande: su mujer Sara está encinta de su segundo bebé.

Leal ha visitado El Hormigueroy lo ha hecho público con una visible sonrisa, muestra de que sus palabras hace unos meses sobre que estaban pensando en ampliar la familia iban muy en serio. Sobre todo porque sigue enamoradísimo de su esposa, de la que ha llegado a decir "Me he casado con ella tres veces...".

"Estaba muy preocupado porque mi mujer está embarazada y no sabíamos cómo le podía afectar", ha revelado a Pablo Motos como quien no quiere la cosa, casi escapándose esas palabras de la boca, creyendo que quizá ya todo el mundo lo sabía. No hay que olvidar que él y su esposa desde 2015, Sara Rubio, ya tienen una hija, Lola, de tres añitos.

Lo más curioso es que la conversación ha seguido hacia adelante, con el conductor de Pasapalabra explicando cómo le afectan aún ciertas secuelas del virus que ha provocado la pandemia: "Todavía no he recuperado ni el olfato ni el gusto, me han dicho que puede tardar meses o 48 horas".

"Algunos sabores fuertes como el café o el vinagre sí, pero el resto de comida o guisos no me saben a nada. No es ninguna broma, porque es una situación un poco rara", ha afirmado el presentador de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, sobre cómo le afecta en la mesa.

Y eso que, bromeando, ha asegurado que para congraciarse con su esposa ha engordado dos kilos. "He cogido 2 kilos y medio, estaba al lado del frigorífico y he comido cosas que ni me gustaban porque no tenía ni olfato ni gusto", ha contado entre risas.