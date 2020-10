¡Atención, chollo en Roomba!: ahórrate 120 euros en uno de los robots aspiradores más populares

Durante el verano con las altas temperaturas, limpiar la casa se convierte en toda una odisea y, por ello, optamos por limpiezas superficiales que no nos obliguen a acabar envueltos en agua. Sin embargo, ahora que el otoño ya nos ha traído unas temperaturas más bajas, no hay excusa que valga para no llevar a cabo una limpieza a fondo. Por suerte, no vas a tener que enfrentarse solo a toda la tarea y no porque tu familia haya aceptado el truco que les dijiste para limpiar juntos la casa. Los robots aspiradores y los gadgets de limpieza se van a convertir en tus mejores aliados para terminar con la suciedad de casa.

Desde que llegaron al mercado, la popularidad de estos dispositivos inteligentes no ha dejado de crecer y no es de extrañar, puesto que nos ayudan a conseguir un suelo impecable sin que tengamos que esforzarnos: de hecho, podemos dedicarnos a otras tareas mientras el robot realiza este trabajo. Así, no es de extrañar que estos gadgets estén entre el top 10 de productos más demandados en campañas de descuentos masivos como el Black Friday o el Prime Day (que se celebra los próximos 13 y 14 de octubre) La inversión inicial que suponen (aunque luego sus beneficios son muchos) y las suculentas rebajas con las que cuentan esos días provocan que los usuarios esperen hasta esos momentos para hacerse con ellos.

Claro que, hay ocasiones en las que no hay que esperar a estas citas para conseguir un buen modelo a muy buen precio... ¡y hoy es una de ellas! En el catálogo de robots aspiradores de Amazon hemos encontrado el modelo Roomba 671 con un 35% de descuento, con lo que te puedes ahorrar 120 euros. Este dispositivo es uno de los más populares de iRobot puesto que, por un precio asequible, cuenta con un sinfín de prestaciones ¡y ahora por menos de 230 euros! ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

iRobot Roomba 671. Amazon

Las prestaciones ganadoras de este robot

Sistema de limpieza en tres fases . Este modelo integra un sistema que atrapa la suciedad, el polvo y los restos de alfombras y suelos duros. Además, incorpora dos cepillos multisuperficie capaces de atrapar toda la suciedad.

. Este modelo integra un sistema que atrapa la suciedad, el polvo y los restos de alfombras y suelos duros. Además, incorpora dos cepillos multisuperficie capaces de atrapar toda la suciedad. Tecnología Dirt Detect. El Roomba 671 incorpora tecnología Dirt Detect que le permite detectar las zonas de la casa con mayor suciedad e incidir en su limpieza para obtener un resultado impecable.

El Roomba 671 incorpora tecnología Dirt Detect que le permite detectar las zonas de la casa con mayor suciedad e incidir en su limpieza para obtener un resultado impecable. Un robot que te aconseja . Este dispositivo se sincroniza con la aplicación iRobot Home, donde muestra mapas de tu casa para mejorar los ciclos de limpieza y donde incluso te indica recomendaciones como, por ejemplo, limpiezas extra durante la temporada de alergias.

. Este dispositivo se sincroniza con la aplicación iRobot Home, donde muestra mapas de tu casa para mejorar los ciclos de limpieza y donde incluso te indica recomendaciones como, por ejemplo, limpiezas extra durante la temporada de alergias. Compatible con los asistentes de voz. Para que el aspirador realice una limpieza exhaustiva, basta con que aprietes un botón o lo programes en la aplicación. Pero, además, si dispones de los asistentes de voz de Google o Alexa, puedes habilitar que se active a través de tu voz.

