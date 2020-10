Revelats els secrets de Gaudí i el seu trencadís

Mosaics, ceràmica, taulells i color. Això és el que es podrà veure, a simple vista, en l'exposició Gaudí & trencadís que es pot visitar en el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València des d’aquest divendres 2 d’octubre i fins al pròxim 31 de gener. Però, més profundament, els qui acudisquen a aquesta mostra coneixeran els secrets de la seua obra, l'origen i l'evolució d'una tècnica tan característica com la de l'arquitecte català.

En total, poden veure's fins a 53 obres, de les quals 33 són originals (quatre peces procedeixen dels fons del Museu Nacional de Ceràmica) i 20 reproduccions de detalls musius realitzades per la restauradora Montse Agüero i que donen “una nova vida” a objectes i materials. I és que, a més d'aquestes obres, s'exposen també diversos materials que intervenen en la tècnica i elaboració del trencadís.

“El trencadís va ser una tradició que naix d'un estil i d'una època i que ací [a València] la gent, que havia treballat la ceràmica tota la vida, fa seua”, va declarar aquest dijous el director del Museu Nacional de Ceràmica, Jaume Coll, durant la presentació de l'exposició, a la qual va acudir també la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero.

La mostra s'articula en dues parts. La primera explora els llaços del trencadís amb els mosaics antics. Gaudí va usar en la seua obra diverses tipologies de mosaic característiques del Modernisme: romà, venecià, petri, ceràmic i trencadís. Aquestes tècniques es diferenciaven d'altres de caràcter industrial, com el gres i el taulell hidràulic.

La segona analitza l'evolució del trencadís seguint la seua presència en diferents obres de l'arquitecte, partint de la Torre Güell, primera construcció on va aplicar aquesta tècnica decorativa. Es continua documentant també la petjada en construccions com la Casa Batlló, el Park Güell, la Casa Milà o la Sagrada Família. En el seu pas per València, l'exposició dedica un apartat especial a la tradició en aquesta ciutat.

Organitzat pel museu valencià juntament amb World Monuments Fund (WMF), el projecte –que està dissenyat també per a itineràncies i està previst que visite el Museu del Taulell d'Onda (Castelló)– es completarà els pròxims dies 26 i 27 d'octubre amb la celebració del seminari Gaudí i el trencadís ceràmic. La creativitat del reciclatge.

Una tècnica molt present a València

L'exposició fa un esment especial a la ciutat de València, en la qual la tècnica del trencadís està molt present i decora edificis tan emblemàtics com l'Estació del Nord i, amb un caràcter més popular, en façanes d'habitatges del barri del Cabanyal.

És per això que els visitants de la mostra també tindran l'oportunitat de conéixer l'herència artística al voltant de Gaudí i l'experiència d'un valencià, el ceramista Lluís Bru, un dels introductors del trencadís a València i el treball del qual es pot admirar en la pròpia Estació del Nord i en la volta del Mercat de Colón.