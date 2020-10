La ‘factura’ valenciana contra el virus supera els 1.000 milions d'euros

La factura del coronavirus ascendeix, fins al moment, a més de 1.000 milions d'euros en la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va xifrar aquest dijous en aquesta quantitat els fons que el Consell ha destinat a la lluita contra la pandèmia de Covid-19, a protegir a les famílies i a impulsar la recuperació econòmica.

Entre les principals partides figura la dotació per a Sanitat, amb 570 milions d'euros (350 en material sanitari i 180 milions en reforç de personal, entre altres). A més, per a protegir als treballadors, als autònoms i a les empreses s'han aportat 57 milions d'euros, 33 milions en ajudes a les persones amb rendes més baixes afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i per reducció de jornada i 30 milions en programes d'ocupació a través dels municipis.

Per a defensar al teixit productiu, entre altres sectors, es destinen al turisme 9,5 milions d'euros en ajudes i campanyes de promoció de la Comunitat Valenciana i 5 milions en 2020 i altres 6 en 2021 per al Bo Viatge.

Precisament sobre aquesta última mesura, el cap del Consell va anunciar que, a partir del 20 d'octubre, les famílies valencianes podran beneficiar-se del bo, que preveu descomptes en viatges del 70%, fins als 600 euros, una mesura que, com va indicar el president, permetrà reactivar el sector turístic valencià.

D'altra banda, en l'àmbit educatiu, s'inclouen 207 milions d'euros: 62 milions per a reforç del personal docent, 6,7 milions per a ajudes a educació de 0-3 anys o més de 30 milions per a garantir la digitalització i docència no presencial amb tauletes per a xiquets i xiquetes amb rendes baixes, portàtils, llicències o connexions.

En polítiques socials, la despesa es tradueix en més de 100 milions d'euros, amb el reforç de personal sociosanitari (6,9 milions), ajudes per alimentació de xiquets vulnerables (2,3 milions), així com en els 9,2 milions per al reforç de l'atenció a través dels municipis o els 10,8 milions en ajudes per a persones amb diversitat funcional, majors i en matèria d'inclusió.

Així ho va indicar aquest dijous Puig en la sessió de control en Les Corts, on el cap del Consell va respondre a la portaveu del PP, Isabel Bonig, que va preguntar per les mesures que pensa prendre el Consell per a millorar la situació política, econòmica i sanitària, ja que “si no es prenen mesures urgents, la situació demà serà pitjor que hui”.

El president va respondre que eixa afirmació, “senzillament, és falsa” perquè la situació “no està pitjor”, sinó que la Comunitat Valenciana té 105 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, “molts menys que la seua comunitat de referència”, va dir a Bonig. Per això, va indicar que s'han destinat fins ara tots els recursos possibles i s'està “lluitant en tots els àmbits”, però sobretot en el sanitari, perquè “sense superar la pandèmia no hi haurà solució a les altres crisis”.

Per part seua, Bonig va tornar a tendir la mà a Puig i li va mostrar un foli en blanc, que li ofereix per a “emplenar-lo junts” perquè cal passar a l'execució dels acords, va dir, més enllà de “ximoanuncis” i “ximodeliris”. “Està disposat o no a comptar amb el PP? Creu que a la força ho aconseguiré? No em canse”, va proclamar, per a agregar que no es resisteix a veure “com aquesta comunitat va pel precipici sense fer absolutament res”.

Per això, va anunciar que dilluns que ve, 5 d'octubre, un grup de diputats capitanejats per l’exvicepresident del Consell José Císcar estarà a les 11.00 hores a la Sala Vinatea de les Corts esperant a la resta per a posar-se a treballar: “Si de veritat pensen en els cinc milions de valencians no tinc cap mena de dubte que acudiran tots vostès”, va afirmar.

Puig va replicar que sempre té oberta la porta al diàleg perquè “totes les mans són necessàries, la seua i del seu grup també”, però va qüestionar eixa “performance” que planteja al seu judici el PP perquè “amb 19 diputats no es pot marcar l'agenda de la Cambra”.

D'altra banda, i en resposta als dubtes dels seus socis de Govern, Compromís i Unides Podem, el cap del Consell va afirmar que està disposat a estudiar l'entrada de nous impostos verds en els pressupostos de 2021, però sense oblidar que aquest tipus de fiscalitat no és una cosa nova en la Comunitat Valenciana i que “s'ha de fer amb una certa coherència general” i en coordinació amb el Govern per a evitar “contradiccions” entre comunitats autònomes.

El líder de Ciutadans (Cs), Toni Cantó, va instar a Puig a “deixar de veure a altres comunitats autònomes com a enemigues i a complir amb l'esperit dels acords de la reconstrucció”, després de qüestionar “per què ha renunciat al fet que es tracte amb justícia als valencians”. En aquest sentit, Cantó va acusar el cap de l'Executiu autonòmic valencià de “posar-se de costat del seu cap a Madrid en lloc del costat dels valencians” i de “renunciar” a solucionar l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana.

Des de Vox, José María Llanos va criticar els plans a llarg termini a manera de “cimbell parany perquè li continuen votant” i la falta de mesures “ja, ara, que solucionen la situació”, i també va censurar la política de “pujar impostos”.

La relació turística amb Bèlgica com a símptoma de la millora a nivell sanitari

Bèlgica deixarà d'obligar a fer-se proves PCR i guardar quarantena als ciutadans que viatgen a la Comunitat Valenciana, una exigència de la qual aquest país sol ha alliberat a Espanya al territori valencià i a Canàries, i que respon a la bona situació epidemiològica de totes dues autonomies.

Ximo Puig es va referir des de la tribuna de les Corts a l'última actualització realitzada pel Govern de Bèlgica sobre recomanacions de viatges a l'estranger per als seus nacionals, que reflecteix que només hi ha dues comunitats espanyoles per a les quals no obliga a fer-se PCR i guardar quarantena a la tornada: la valenciana i la canària.

De fet, el cap del Consell va mostrar un mapa en el qual la Comunitat Valenciana és l'única regió espanyola peninsular en color taronja, enfront del roig de les altres comunitats autònomes. Puig va incidir en què la Comunitat Valenciana porta una setmana liderant les dades de baixa incidència, amb 105 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

“Alguna cosa haurem fet bé”, va afirmar el president, que va recordar que la taxa d'incidència de la Comunitat Valenciana és més baixa que la que registren França, Països Baixos o Bèlgica. Aquest dimecres, va agregar, “es van donar quasi el doble d'altes (1.104) que casos diagnosticats (613), i el nombre de persones hospitalitzades ha caigut un 22% en una setmana”.