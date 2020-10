Juan, en 'First dates': "Soy el típico andaluz, lo único, es que no cuento chistes"

A veces entrar con mala pata en una cita no significa que vaya a ser un fracaso, como les pasó a Jennifer y Juan este jueves en First dates. La joven casi se tuerce un tobillo derrapando al entrar en el restaurante, pero al final, salió enamorada.

El primero en llegar al local de Cuatro fue el almeriense: "Soy el típico andaluz, lo único es que no cuento chistes. Soy un poquillo salao, pero no como un señorito, en Almería no se lleva eso", afirmó entre risas Juan.

"Llevo tres años solo y no sé qué pasa, creo que me he vuelto exigente. Mis padres llevan toda la vida juntos y a mí me gustaría encontrar algo así, por lo menos, lo que queda", admitió el almeriense a Carlos Sobera.

Su cita fue Jennifer, a las que sus zapatos le jugaron una mala pasada y casi besa el sueño de Firts dates al cruzar las puertas del restaurante: "Mira que me lo dijo una amiga, seguro que te caes", comentó la esteticista.

"Soy bastante tradicional, me gustaría tener hijos como plan de futuro, casarme, tener una familia y una estabilidad", señaló la joven en su presentación antes de conocer a su pareja del día, Juan.

Eso sí, "cuando le he visto, me ha parecido un chico bastante normal y me ha gustado", afirmó Jennifer antes de sentarse en la mesa a cenar. Durante la velada, ambos buscaron puntos en común y encontraron los suficientes para volver a verse.

En la decisión final, la guadalajareña sí que quiso tener una segunda cita "para conocernos mejor y ver qué pasa". Juan, por su parte, también quiso repetir: "Quiero que nos conozcamos más porque en este tiempo no ha sido suficiente. A ver donde nos lleva la vida".