Daniel, bajista de Taburete, acude a 'First dates' en busca del amor, pero fracasa

First dates contó este jueves con una visita muy especial, la de Daniel, el bajista de Taburete (grupo liderado por Guillermo Bárcenas), que acudió al restaurante más famoso de la televisión en busca del amor.

"Me quieres explicar, con tantas fans como tiene Taburete: ¿Qué haces en First dates buscando pareja?", le preguntó Carlos Sobera. El madrileño le contestó que "porque nunca se sabe dónde puedo encontrar el amor".

Comentó que "llevo seis años soltero y la cosa está muy mal. Busco una chica que me entienda porque la música me ha costado muchas novias". Y añadió que "en el grupo hay miembros con pareja y así tocamos a más".

"No hay problemas para ligar, pero luego te cuestionas si lo haces por ser tú o por ser el bajista de Taburete", admitió Daniel, que le contó a Sobera que fue Guillermo Bárcenas el que le animó a acudir al programa de Cuatro, e incluso le hicieron una videollamada para que le diera ánimos a su compañero.

Su cita fue Sandra, una madrileña que señaló: "No tengo ningún sueño porque me gusta vivir la vida y que me sorprenda". Al conocer a Daniel, el presentador comentó que "es un chico muy guapo e igual te suena...", pero no fue así.

Durante la cena hablaron sobre sus aficiones: "Me encanta ir de compras y me gusta mucho la ropa. También viajar", destacó Sandra. Daniel comentó que "vivo de la música", pero que a ella le gustara "el reguetón", le descolocó.

Cuando el bajista le dijo que pertenecía a Taburete, Sandra le comentó que "voy a buscarlo para verte", ya que no conocía a la banda madrileña, pero sí que le pidió que se animase a cantar algo.

Daniel y Guillermo Bárcenas, en 'First dates'. MEDIASET

Casi al término de la cena, Daniel se marchó al privado para volver a llamar a Guillermo Bárcenas para contarle como era su cita y cómo iba la cena: "Va muy bien, es monísima", comentó el bajista mientras el cantante le deseaba suerte.

En la decisión final, él sí que quiso tener una segunda cita porque "he estado muy bien y me sentaría a tomarme algo", pero ella, en cambio, descartó volver a quedar como pareja: "Me parece un chico muy interesante, correcto y educado. Me lo he pasado muy bien, pero me cuadra más como un amigo".