Pablo Motos rechaza la invitación de Roberto Leal para acudir a 'Pasapalabra': "Me da mucha vergüenza"

El hormiguero cerró la semana con la visita de Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra, concurso de Antena 3 que este jueves celebró sus primeros 100 programas en Atresmedia. El sevillano retó a Pablo Motos a acudir como invitado, pero el presentador rechazó la oferta.

"Ha estado medio programa tuyo, Arturo Valls, Juanra Bonet... un montón de caras de la cadena", afirmó Leal. Pero Motos argumentó que "me da mucha vergüenza porque me pasaría como Marron, Juan y Damián, que no acertaron ni una".

Leal también aprovechó su visita a El hormiguero, "al que llevo 15 años queriendo venir", para dar una exclusiva: "Se lo he contado a mis amigos y familiares: Mi mujer está embarazada (el presentador ya tiene una hija)", anunció.

Otro de los momentos más destacados del sevillano en el programa de Antena 3 fue cuando rescataron las imágenes de su primera aparición en televisión (en 1992) con 13 años en Hablando se entiende la basca, el programa que presentó Jesús Vázquez en Telecinco.

Roberto Leal, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Aprovecho para decirle a mi madre que no sé cómo me puso ese vestuario, ese jersey no casa con nada, y menos con un pantalón rojo", afirmó Leal, a lo que Motos añadió que "le vi uno igual al Risitas", mientras el invitado y el público estallaban a carcajadas.

Roberto Leal, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El sevillano estuvo unos días ausente de Pasapalabra al contagiarse de coronavirus: "Estuve tres o cuatro días con síntomas raros y no supe que se trataba de la Covid-19 hasta que perdí el gusto y el olfato, dos sentidos que aún no he recuperado del todo".

"Es lo más raro de todo ya que hay sabores fuertes que sí noto, pero los intermedios me saben a lo mismo. He comido cosas que no me gustaban porque no tenía olfato ni gusto", comentó. "Tenía miedo, lo cogieron mis suegros y mi hermana", añadió.

“He perdido el gusto y el olfato y aún no lo he recuperado” @RobertoLealG ha pasado el COVID y nos cuenta cómo lo vivió #RobertoLealEHpic.twitter.com/UXpe0VoCk2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2020

También comentó otro de sus proyectos en la cadena, el programa El desafío, realizado por la productora de Motos, 7 y acción, y que contará con el valenciano en la primera entrega, ya que trata de retos a gente conocida: "Es un programón con famosos que van a competir contra sí mismos en desafíos increíbles", afirmó Leal.

“Vamos a ver la otra cara de los famosos en plena competición” @RobertoLealG nos adelanta cómo será presentar nuestro nuevo programa, ‘El Desafio’ #RobertoLealEHpic.twitter.com/60hWuivQiy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 1, 2020

Por último, Trancas y Barrancas quisieron saber si mantenía el contacto con algunos de los concursantes de Operación Triunfo: "El otro día felicité a uno por su cumpleaños. También me metieron en un grupo de whatsapp para una comida, pero me sacaron. Se ve que no les hizo mucha gracia", comentó entre risas.