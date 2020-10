Ayuso pedirá medidas cautelares para evitar el cierre inmediato de Madrid

La Comunidad de Madrid presentará este viernes el recurso contra la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de confinar diez municipios de la autonomía, entre ellos la capital, con alta incidencia del coronavirus.

El Ejecutivo autonómico dará más detalles mañana en una rueda de prensa que ofrecerán el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Sin embargo, fuentes de la Comunidad sí han avanzado que pedirán medidas cautelares al juez para evitar la aplicación inmediata de las restricciones, que se deberían publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) antes de media noche.

De esta forma, será la Audiencia quien decida, sin entrar en el fondo del asunto, si Isabel Díaz Ayuso debe aplicar unas medidas contra las que se ha mostrado en contra a lo largo de este jueves, pese a que todas ellas ya estaban incluidas en el preacuerdo que firmó su vicepresidente, Ignacio Aguado, con el ministro Illa el pasado martes en el grupo de trabajo Covid-19.

"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", ha incidido Ayuso en su intervención en el Pleno de la Asamblea este jueves.