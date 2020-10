CTA dice que el servicio de Alumbrado Público está "paralizado" desde el día 25 por "falta de encargado"

En una rueda de prensa, los representantes sindicales han señalado que "este servicio esencial tiene a todos sus trabajadores parados esperando en las naves de Infraestructuras que alguien les dé los respectivos partes de trabajo, para que puedan salir a las calles de la ciudad a realizar las labores de mantenimiento del alumbrado de calles, plazas, jardines, etcétera".

Al respecto, han comentado que "desde hace tres años el puesto de encargado, por la jubilación del titular, se ha cubierto provisionalmente", a la vez que han reprochado que "en tres años no le ha dado tiempo a la Corporación para cubrir definitivamente esta plaza, ni la de capataz que también está vacante".

Entretanto, desde CTA han remarcado que "lo verdaderamente importante es el deterioro de los servicios de Infraestructuras a causa de la falta de personal", de modo que "faltan mecánicos, herreros, carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, jardineros y electricistas, aparte de ayudantes y peones, porque no se cubren jubilaciones, bajas de larga duración, incapacidades laborales, etcétera", al tiempo que "no se convocan ofertas públicas de empleo, no se contratan interinos y no se tiene o no se usa la bolsa de trabajo", entre otros aspectos que han detallado.