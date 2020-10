València planteja convertir la Torre Miramar en un rocòdrom i crear una zona de parkour en la rotonda

L'alcalde Joan Ribó ho ha traslladat aquest matí a representants de l'Associació Parkour València, amb els quals s'ha reunit. El primer edil ha assenyalat que "s'està parlant amb la Demarcació de Carreteres per a buscar solucions" a "la situació en què es troba" la Torre Miramar i el seu entorn, on "es van gastar milions d'euros que no tenen cap rendibilitat ciutadana".

La rotonda on se situa la Torre Miramar, en l'avinguda Catalunya, és l'espai que l'Ajuntament sospesa per a facilitar la pràctica del parkour i pràctiques d'oci urbanes com per exemple l'escalada, la dansa urbana o la cal·listènia. D'eixa manera es donaria "un ús ciutadà als més de 7.000 metres quadrats sense utilitzar" que hi ha a l'entorn d'aquesta construcció.

Així ho ha indicat l'alcalde a preguntes dels periodistes. Joan Ribó ha plantejat com a objectius "donar un ús en un espai fins ara perdut per a la ciutadania, alhora que es potencia l'esport i s'ofereix una alternativa d'oci responsable i inclusiu, especialment per a les persones joves".

L'alcalde de València ha fet una reflexió sobre "la sensibilitat davant les noves formes d'oci juvenil vinculades a allò que es denomina 'cultura urbana': parkour, cal·listènia, dansa urbana, escalada, skate" i per açò ha mostrat la voluntat per a la creació d'instal·lacions específiques per a desenvolupar-les aprofitant la pròpia ciutat i de la mà dels propis col·lectius que ja practiquen aquestes disciplines".

L'alcalde ha fet aquestes declaracions acompanyat del vicealcade i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui també ha explicat que serà "proactiu per a procurar la creació d'una xarxa d'espais mixts de parkour".

Campillo ha destacat que l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins té l'encàrrec d'elaborar un diagnòstic detallat de la situació actual d'aquestes pràctiques en la ciutat (sobretot dels casos d'ús espontani d'espais imprevists) i a continuació, fer un disseny que siga d'utilitat per a crear una xarxa d'espais de parkour i altres pràctiques d'oci urbanes en els barris".

LA TORRE DE MIRAMAR

"Estem parlant amb la Demarcació de Carreteres per a buscar solucions a una rotonda que no hem pogut recepcionar des de l'Ajuntament pel seu mal estat", ha manifestat l'alcalde Ribó en referència a l'espai on se situa la Torre Miramar. "Ací es van gastar molts milions d'euros que no han tingut cap profit. Anem a intentar revertir eixa herència". De fet, ha especificat l'alcalde, "l'Ajuntament també valora emprar la mateixa torre com a rocòdrom per a "aprofitar-la al màxim".

A més, es facilitaria l'accessibilitat, com ha explicat Ribó: "es planteja tancar el pas inferior de vianants, perquè genera molts problemes, té molts perills i buscar alternatives per a accedir en superfície".

L'alcalde ha traslladat aquesta idea als representants de l'Associació Parkour València amb els quals s'ha reunit al matí. "És una idea interessant en la qual volem treballar conjuntament", ha dit el regidor, "encara molt embrionària, però que podem anar desenvolupant".