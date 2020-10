Coronavirus.- Els hotels valencians esperen que Holanda, Noruega i el Regne Unit alcen les quarantenes a final de mes

En declaracions a Europa Press, el president de Hosbec, Toni Mayor, assegura que es dona "un primer pas" per a normalitzar la connectivitat a Europa amb decisions com la de Bèlgica de rebaixar les restriccions cap a "destinacions en els quals el semàfor d'incidència del virus està en verd o ambre", com la Comunitat o Canàries.

Per a l'organització hotelera de Benidorm, la Costa Blanca i la Comunitat Valenciana, allò que està fent Bèlgica és allò que haurien d'implantar "immediatament" el Regne Unit, Holanda, Noruega o Alemanya, encara que creu que estan en eixe procés.

"Si mantenim el nivell de contagi i seguim treballant perquè no se'ns vaja de les mans, podríem aconseguir a final d'octubre tindre connexió amb el Regne Unit i Holanda", confia el titular d'Hosbec, per a augurar que canviaria "substancialment" el panorama turístic.

L'objectiu de la patronal és que es normalitze a tota Europa el trànsit aeri en eliminar les quarantenes en les destinacions amb menor incidència del virus, per a substituir-les per test abans de pujar a l'avió en origen i abans de tornar de la destinació.

Aquesta possibilitat, al seu juí, garantiria la seguretat del turista i "no només beneficiaria al sector turístic, sinó també a uns altres com l'immobiliari perquè, al final la connectivitat a Europa és connectivitat per a l'economia en general, no solament per al turisme".