El PSOE Aragón celebra la suspensión de las reglas financieras y Ranera tilda a Azcón de "antisistema"

En su intervención, Ranera ha criticado el "discurso falaz de que el Estado nos roba los ahorros", que ha convertido a Azcón en "un antisistema" porque "ha montado su grupo de rebeldes" en la FEMP. "¿Quién nos iba a decir que Azcón iba a ser un antisistema al grito de 'nos roban los ahorros'?", ha planteado.

La edil socialista ha criticado "el doble rasero" de Azcón y el PP por "cenar con Esquerra" -en la FEMP- y, a la vez, decir que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no puede sentarse con Esquerra para hablar del estado de alarma".

Sobre la suspensión de las reglas de gasto en 2020 y 2021, Ranera ha afirmado que el último ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, "nos incautó los ahorros en 2012", aunque ahora los populares "dan golpes en el pecho diciendo que son municipalistas", cuando a su juicio son los socialistas quienes han defendido "históricamente" el municipalismo. "Tenemos que estar orgullosos y combatir al PP y a la ultraderecha, que quiere traicionar a la ciudadanía", ha zanjado.

PRESIDENTES PROVINCIALES

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha expresado que el PP ha centrado el debate político en los remanentes municipales, encabezando la posición de los populares el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. "No sé si lo hizo para tapar que no ha hecho nada en la ciudad o porque no tiene proyecto", ha dicho.

Además, "el PP ha generado mucha polémica, pero poco debate real", aunque finalmente las entidades locales "estamos de enhorabuena con el fin de las reglas fiscales".

"Ha tenido que ser un Gobierno socialista el que haya atendido las reivindicaciones de los ayuntamientos y diputaciones" ya que antes "el PP ha tenido secuestrado cerca de 30.000 millones de todas las entidades locales de España", ha asegurado Sánchez Quero.

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha felicitado a "esa fontanería" que ha propiciado que Bruselas autorizara liberar los remanentes y ha criticado al PP por ir "contra el municipalismo" desde la FEMP.

"Siempre entendí que nos teníamos que poner de acuerdo en los temas fundamentales y el tema fundamental era sacar esta 'Ley Montoro' y entendernos en los territorios", ha continuado Gracia, quien ha destacado que "la Administración local en España es PSOE y PP" salvo en País Vasco y Cataluña, pero "por primera vez, el PP ha antepuesto el interés de partido a los generales del territorio".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha puesto de relieve "la coordinación interinstitucional que ha habido", primero ante la borrasca 'Gloria' -el invierno pasado- y después con la COVID-19, cuando "todos éramos del mismo color, el municipalista" y todas las Administraciones locales se reunían bajo la coordinación del Gobierno de Aragón: "Ese es el camino para reforzar todos los recursos que tenemos".

Para Rando "el PP es un 'cidio" porque "es un municipacidio, ha intentado matar los municipios; autor del colegicidio porque intentó matar los colegios en el medio rural; y además son autores del publiciticidio, quisieron matar lo público.

También ha afirmado que "la DPT es pobre, pero por vagancia resulta que no gastaban ni siquiera el presupuesto que tenían y -los socialistas- nos encontramos un presupuesto de 62 millones y el 40 por ciento no lo podíamos gastar" con la Ley Montoro, "así que difícil papeleta nos dejaron".

Ha defendido las actuaciones de su equipo de gobierno provincial, como crear la "caja de cooperación", la atención a las personas mayores en soledad no elegida y los planes de ayuda para la creación de empleo.

El alcalde de Zuera y presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, se ha preguntado "qué sería de este país sin los socialistas", afirmando que la bandera del municipalismo "ha sido nuestra desde el minuto uno". Ahora, con "la voluntad política de un partido", el PSOE, el Gobierno de España ha autorizado a los municipios a gastar su superávit, ha celebrado, recordando que este partido llevó la propuesta a las últimas elecciones.

Ha dicho de los populares que "no creen en los ayuntamientos, en las necesidades municipales ni ciudadanas" y de hecho, en 2012, "limitaron lo que los ayuntamientos podíamos gastar". Ha confiado en que "de una vez los ayuntamientos no seamos los hermanos pobres y tengamos capacidad por ley de gastar unos recursos y no dependamos siempre de otras Administraciones".

PEQUEÑOS MUNICIPIOS

También ha intervenido en el acto la alcaldesa de Mas de las Matas (Teruel), María Ariño, quien ha aseverado que "el gran sello" del PSOE es "estar siempre al lado del ciudadano en los momentos más difíciles" para lo que "no hay mejor forma que apoyar a la Administración local".

"No todos los partidos pueden decir lo mismo", ha continuado Ariño, para quien "ha sido un escándalo" escuchar decir al PP que está al lado de los ciudadanos "y se pasean por Teruel sin vergüenza alguna".

"Hay que ver cómo son las cosas, el PP ha estado gobernando en su momento y no ponen solución al tema, y ahora les dan una solución y no les parece bien", se ha quejado la alcaldesa, quien además ha criticado la gestión del PP respecto de los futuros hospitales de Teruel y Alcañiz.

La alcaldesa de Ballobar (Huesca), Esther Saló, ha defendido la gestión municipal, basada en "la pedagogía" y ha aseverado que "ser municipalistas es, sobre todo, sentimiento, corazón y apego a la tierra", tras lo que ha criticado la prohibición, en 2012, a los ayuntamientos de gastar su superávit, ya que significó que "un señor desde Madrid, sin conocernos, decide que no nos podemos gastar" los remanentes.