Coronavirus.-La protectora Fapac insiste pedir la suspensión de la corrida del día 12 pues "extenderá el virus"

En este sentido y en un comunicado, Fapac ha calificado como "una temeridad contra la salud de los ciudadanos que aún no se haya suspendido esta celebración, más aún tras el escrito que el pasado 8 de agosto" dirigió a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, del que todavía no han recibido respuesta, por lo que en Fapac no descartan "la posibilidad de acudir a la vía judicial", en caso de no ver atendida su petición.

En este sentido, Fapac ha recordado que, "dada la alarmante tasa de crecimiento de los contagios por covid-19 en nuestra comunidad, ayer mismo fueron publicadas en el BOJA una serie de medidas restrictivas que se aplicarán a los municipios con mayor incidencia, restringiéndose, por ejemplo, el aforo en velatorios al aire libre a 15 personas".

En la misma línea, el Ayuntamiento de Córdoba "ha comunicado la suspensión de la Cabalgata de Reyes y del espectáculo de luces de Navidad, para evitar la propagación del virus".

Sin embargo, "con 146 personas ingresadas en nuestros hospitales", se pretende "seguir adelante con un espectáculo que atraerá a personas de todos los puntos de la provincia, que provocará contagios y extenderá el virus", razón por la que Fapac no parará "hasta conseguir la suspensión del evento, realizando cuantas medidas" estén a su alcance.