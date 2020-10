Vázquez invita a Izquierdo y Tudanca a "ponerse de acuerdo" acerca de "quién es el líder de la oposición en CyL"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Vázquez ha advertido de que estas "ansias de liderazgo" muchas veces "confunden a la sociedad" y "limitan la capacidad de diálogo con otros partidos".

El número dos del PPCyL ha respondido así al delegado del Gobierno, quien este jueves ha agradecido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su apoyo a las nuevas medidas restrictivas aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud frente al rechazo de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Vázquez ha recordado a Javier Izquierdo que la Junta de Castilla y León "ha demostrado sobradamente" que "por encima de los intereses partidistas está la salud de las personas" y ha sido la primera en "poner sobre la mesa medidas para salvaguardar la salud de todos".

Asimismo, le ha pedido al delegado que sea "consciente" de que "es el Gobierno de España" que él representa en Castilla y León "el que tiene la obligación de trabajar y dialogar en la búsqueda del consenso con las comunidades autónomas".

Por último, el secretario general del PPCyL ha subrayado que Castilla y León "no le va a hacer el trabajo que no sabe o no puede hacer" el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.