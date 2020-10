Madrid presentará este viernes el recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de Sanidad

La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará este mismo viernes el recurso ante la Audiencia Nacional contra las medidas restrictivas impuestas por el Ministerio de Sanidad, y que conllevan el confinamiento perimetral de la capital y de nueve municipios más, publicadas este jueves en el BOE.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus, lo que afectaría por el momento a diez municipios madrileños.

Asimismo, el gobierno de Díaz Ayuso solicitará también la imposición de medidas cautelares antes de poner en marcha las restricciones. Ya durante la mañana de este jueves, la presidenta madrileña, pese a reconocer que cumplirían la orden de Illa, aseguró que presentarían un recurso judicial contra ella.

"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", trasladó en su intervención en el Pleno de la Asamblea.

El Ejecutivo autonómico dará más detalles mañana viernes en una rueda de prensa que ofrecerán el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

Aguado: "Es una decisión de la presidenta"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha mostrado desde el principio su discrepancia con acudir a tribunales, ha defendido que no cree que "el mejor lugar para buscar soluciones" al "drama" de las muertes por coronavirus sean los tribunales y ha desvelado que la decisión de presentar un recurso en la Audiencia Nacional contra las medidas del Gobierno central es de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo prefiero sentarme en una mesa y hablar. Las sentencias judiciales pueden tardar semanas en llegar y no tenemos semanas. La división, la confrontación, el tratar de solucionar los problemas a garrotazos, causa muertes. La unidad salva vidas y cada día que dejemos pasar en rifirrafes políticos es un día que perdemos para salvar vidas", ha declarado en una entrevista en TVE.

Aguado ha incidido en que la decisión de acudir a los tribunales es de la presidenta, "y ella tiene la última palabra". Por su parte, el vicepresidente ha incidido en que él tiene "la obligación moral de buscar soluciones políticas", de anticiparse, de ganar días, de ganar tiempo.

A su parecer, hay debates que es necesario hacerlos "en una mesa, sin focos mediáticos, sin ruedas de prensa distintas, sin tanta espuma y tanta crispación". "Necesitamos sentarnos, pactar medidas y generar certidumbre a los españoles que lamentablemente están viendo un espectáculo que no se merecen", ha sostenido.