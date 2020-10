Coronavirus.- El PP pide a la Diputación un reparto "eficiente y justo" de las ayudas a los pueblos

La portavoz del PP en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha hecho esta advertencia tras el reparto "ineficaz", a juicio de los populares, que ya se llevó a cabo en el mes de mayo también por ayudas ante la pandemia.

Hernández ha insistido en que los criterios que está siguiendo el gobierno de la Diputación Provincial "no son justos ni están adaptados a la realidad y necesidades de los municipios".

"Entrena solo atiende al número de habitantes y la población de cada municipio a la hora de realizar este reparto económico, pero no tiene en cuenta la dispersión de los núcleos de población, cuando no es lo mismo realizar labores de limpieza y desinfección en un pueblo con un único núcleo que en uno compuesto por varios barrios o anejos. Como tampoco es lo mismo atender un municipio que no ha registrado casos por coronavirus a pueblos que ya han tenido varios brotes", ha explicado la portavoz popular.

Por ello, entiende que el presidente de la Diputación debería haber tenido en cuenta el "error" cometido en el reparto de ayudas de mayo y, en esta ocasión, haber corregido ese "factor de población" siguiendo "criterios sociales, de dispersión geográfica y población".

Según ha expuesto Inmaculada Hernández, únicamente con el criterio poblacional el municipio con más población recibe once euros por habitante, mientras que el que tiene menos percibe casi 50 euros por habitante, "cuando no es lo mismo la actuación frente al covid-19 que debe hacerse en un pueblo que ronda los 20.000 habitantes que en uno con 300".

"Entrena se limita a repartir dinero a diestro y siniestro, de forma ineficaz y sin control, porque verdaderamente no se gestiona, nose elaboran proyectos ni se sigue una hoja de ruta. Se sacan convocatorias de ayudas, pero sin atender las necesidades de los pueblos y los alcaldes", ha añadido.

Además, la portavoz del Grupo Popular ha asegurado que esta ayuda por parte del gobierno de Entrena llega nuevamente "tarde y mal", lo que pone de manifiesto, una vez más, la "ineficacia" del presidente socialista de la Diputación para hacer frente a esta pandemia. "Las ayudas llegan con cuentagotas, tarde y mal".

Inmaculada Hernández ha incidido en que los ayuntamientos representan la Administración "más cercana" al ciudadano, pero también "somos los que estamos más abandonados por parte del Gobierno de España en la lucha contra el covid-19".

Por otro lado, la portavoz ha valorado otra de las modificaciones presupuestarias debatidas este pasado miércoles en Pleno, "por urgencia nuevamente y sin la antelación suficiente para prepararla", relativas al área de Deportes.

En concreto, se ha referido a una partida de 60.000 euros habilitada para el reparto de material deportivo entre varios municipios de la provincia de Granada, y ha criticado que de los 13 pueblos beneficiados con esta ayuda, once son pueblos gobernados por el PSOE y dos por el Partido Popular.

Es "un nuevo premio para la militancia socialista desde las arcas públicas de la Diputación Provincial", ha apostillado la dirigentepopular, quien ha afirmado que Entrena "sigue fiel a su lema de que, antes que presidente de la institución que representa a todos losgranadinos, es secretario general del PSOE".