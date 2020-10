Almeida exige al Gobierno policías: "No podemos asumir en solitario la responsabilidad"

El alcalde de la capital confía en que la policía municipal de Madrid "hará lo que tenga que hacer, porque lo ha demostrado a lo largo de estos meses", pero no está dispuesto a que la responsabilidad recaiga únicamente sobre ella: "No podemos asumir esto en solitario".

Martínez-Almeida ha cargado este jueves contra el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por su "ausencia" en un momento en que la capital se enfrenta a un cierre perimetral sin un operativo policial específico. "No puede la delegación de gobierno decir que esto es responsabilidad de los ayuntamientos", ha señalado en rueda de prensa. Es más, "no vamos a permitir que el Gobierno de la Nación dicte una orden ministerial en la que restringe la movilidad en diez municipios y la Delegación no emprenda de manera inmediata las acciones operativas necesarias", apuntó.

Municipios madrileños afectados por las restricciones Henar de Pedro

El regidor madrileño, acompañado de la vicealcaldesa de la capital, insta a Franco a reunirse cuanto antes. "Esperamos la convocatoria inminente del delegado para poder diseñar ese dispositivo y poner a su disposición los medios del Ayuntamiento". Este, a su juicio, debe ser un operativo que no pueda compartimentarse en otras ciudades distintas "porque estamos conectados geográficamente".

Delegación no tomará la iniciativa. Según apunta este área a 20minutos son los municipios los que deben solicitarlo de forma oficial. "Madrid capital no nos lo ha solicitado formalmente", asegura Delegación, que dice ser una excepción.

"Todos los municipios afectados que necesitaban reforzar sus plantillas lo han solicitado, menos Madrid". Según indican desde el departamento de Franco, los efectivos, tanto de policías nacionales como Guardia Civil, están ya activados. Esto es, "preparados" para acudir al municipio que lo necesite.

Según ha podido saber este medio, el alcalde ha enviado una carta esta misma tarde. "Solicito que nos informe con carácter urgente del operativo, que desde Delegación de Gobierno, se ha previsto desarrollar para tal finen el marco de sus competencias, así como de los efectivos que se desplegarán en este municipio", dice Almeida en su carta.

Dos versiones que no resuelven las dudas de los madrileños. Previsiblemente, a partir de hoy a las 23.00 horas entran en vigor las restricciones de movilidad y Madrid continúa sin un operativo policial coordinado. Almeida entiende el desconcierto e incluso el "cabreo" de los ciudadanos tras el anuncio de las nuevas restricciones, pero apeló a la "responsabilidad" de los madrileños.

Las nuevas limitaciones impedirán entrar o salir del municipio sin causa justificada. Aunque dentro de él, se podrá andar entre barrios y áreas sanitarias. Cerrados los parques infantiles, pero no los jardines y otras zonas de ocio al aire libre. Seguirán abiertos los centros deportivos y las tiendas, pero con aforo del 50%. 50% también en bares y restaurantes, donde no habrá servicio en barra y echarán el cierre a las 23 horas. Además, no se podrán reunir más de seis personas. Estas medidas afectarán a la ciudad de Madrid y a otras nueve ciudades madrileñas: Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Torrejón, Alcalá de Henares y Alcobendas. Por lo que si las restricciones duran quince días, mejor no hacer planes para el puente del 12 de octubre.

"Castigo" al "cinturón rojo" de la región

Almeida ha ironizado con que el Gobierno solo confina el "cinturón rojo". "Todos los municipios están en el sur y en el este. "Yo ahí (en las zonas con restricciones), y parafraseando a Íñigo Errejón, no veo a Boadilla, a Pozuelo de Alarcón, a Las Rozas, a Majadahonda, a Villanueva del Pardillo... Y eso lo ha decidido el Gobierno de la nación", ha apuntado. ¿Va la izquierda política a criticar al Gobierno de la Nación por segregacionismo, como criticó al Gobierno de la Comunidad?" , se pregunta.

En este sentido, pide a los partidos de izquierdas, "incluyendo al PSOE-M", que digan si van a criticar al Gobierno de Sánchez "por establecer los mismos criterios que estableció la Comunidad de Madrid", por el hecho de que "de repente segregue a los municipios pobres del sur y del este, como ellos dirían".