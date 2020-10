El creador de 'Chernobyl' (HBO) responde a la polémica creada en Madrid por el desastre nuclear en la ciudad ucrania

La polémica provocada por las acusaciones lanzadas, en la asamblea de este jueves, entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Mas Madrid, ha provocado que Chernobil se haya convertido en trending topic, durante toda la jornada. Un debate tan caldeado que ha conseguido que hasta Craig Mazin, el creador de Chernobyl, la serie de HBO que arrasó en la pequeña pantalla, se haya metido en medio.

Después de que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, se refiriese a la gestión del Gobierno madrileño, ante la crisis provocada por el Covid-19, como "el Chernóbil de Europa", la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se defendía afirmando que "Chernóbil nos demuestra como un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción por la ocultación. Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes". Palabras que, más tarde, el Partido Popular suscribía en un tweet.

Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. @IdiazAyuso a Más Madrid. #PlenoAsambleapic.twitter.com/HFsH5Ly2dX — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 1, 2020

Pero, para sorpresa de los azules, ha sido el Craig Mazin el primero en contestar a su mensaje, desde su propia cuenta de Twitter, con una idea bastante clara: "It’s clear to me that she missed the point of the show" ("Para mí está claro que ella ha perdido el sentido del programa"). Y es que, desde su punto de vista, la presidenta no han entendido el argumento de su serie.