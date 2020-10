Alonso Caparrós recuerda a Carmen Borrego como jefa: "Recuerdo un insulto contundente y muy gratuito"

Carmen Borrego ha sido este jueves una de las protagonistas de Sálvamea raíz del testimonio de uno de sus extrabajadores, quien ha criticado su actitud de "tirana" mientras fue su jefa. Las palabras del entrevistado han desatado la polémica en el magacín, donde Alonso Caparrós ha recordado su experiencia.

El exempleado de Borrego la ha tachado de "déspota" y "cuadriculada", asegurando que esta "no pide las cosas, las exige". Por ello, ha confesado por vía telefónica que "no volvería a trabajar con ella": "Me lo hizo pasar mal en determinados momentos".

El testimonio ha despertado la curiosidad de Jorge Javier Vázquez, que se ha dirigido a Caparrós para preguntarle sobre su pasado en televisión, cuando Borrego estaba entre sus superiores. "En los principios, hubo ocasiones en las que lo pasé mal. Y más allá de lo meramente profesional", ha dicho el tertuliano.

Alonso Caparrós, sobre Carmen Borrego como jefa: "Recuerdo un insulto contundente y gratuito" https://t.co/02bO0ZgRWS — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 30, 2020

"A veces me he ido fastidado", ha explicado Caparrós, sin querer entrar en demasiados detalles para no "sobredimensionar" lo sucedido, ya que les tiene cariño tanto a ella como a su hermana Terelu y a María Teresa Campos.

"Recuerdo una vez que fue un insulto, pero un insulto contundente y muy gratuito", se ha limitado a decir el colaborador, a lo que ha añadido: "Más que una cosa concreta era cómo yo me sentía considerado". En este sentido, Caparrós ha aclarado que se trataba de "una conducta general con los recién llegados".

Finalmente, el periodista no ha desvelado el insulto que le lanzó Borrego. "Queréis que sea muy concreto pero no lo voy a ser", ha zanjado, dejando con la duda a sus compañeros y a los espectadores del espacio de Mediaset.