Inma y Ángel se contagiaron de Covid tras abandonar 'La isla de las tentaciones'

Este miércoles, el tercer programa de La isla de las tentaciones dejó grandes momentos. No solo las primeras hogueras de las chicas y los chicos, sino la huida de Melyssa para hablar con Tom o una hoguera de confrontación entre Inma y Ángel que terminó con el abandono de la pareja.

Sin embargo, el regreso a casa parece que les conllevó algunas consecuencias, tal y como informaron los medios locales a finales de julio, cuando se grabó el programa. A su vuelta a Montequinto, Sevilla, la pareja estuvo de celebración por diferentes bares del municipio y se contagiaron de Covid.

El propio Ángel, siendo grabado por Inma, dio la noticia en los medios y desmintió los rumores que decían que en Montequinto había habido un contagio masivo en la zona de los pubs, comentarios que provocaron que incluso algunos locales desmintieran estos bulos.

"Buenas. Me llamo Ángel de los Santos. Soy de aquí de Montequinto. Estoy haciendo este vídeo porque no sé qué coño os pasa aquí en Montequinto que os encanta rajar y os encanta inventaros cosas", dice el exparticipante de La isla de las tentaciones con semblante serio y visiblemente enfadado. "Que si hay 100 casos, que si hay 50 casos... No sé dónde coño sacáis eso”.

"Que tengamos constancia, mi pareja y yo somos los únicos que hemos dado positivo, ¿vale? Y a mi pareja le han dado hoy el resultado. O sea, nos han llamado hace 1 hora, o sea, que no sé de dónde estáis sacando los 100 positivos ni los 50. No lo entiendo, de verdad", continúa. Finalmente, el andaluz concluye pidiendo a todos los que estuvieron por la zona en esos días, que acudieran a hacerse un PCR.

Se desconoce si la pareja ya ha superado el virus, pero por sus publicaciones en Instagram parece que pasaron unas placenteras vacaciones, por lo que es probable que se encuentren ya perfectamente.