Naix 'Nou Gremial', una eina per a la digitalització del comerç local valencià

Aquest dijous s’ha presentat públicament 'Nou Gremial', una iniciativa creada per a la digitalització del comerç local valencià. Es tracta d'una plataforma digital unida a una aplicació que permetrà als consumidors "accedir al comerç de sempre també en l'entorn online".

Aquest projecte, llançat per Unió Gremial, sorgeix amb l'esperit de ser una "solució competitiva i a mesura per al xicotet comerç, i respondre així a la seua necessitat d’estar present també en l'entorn online" ha explicat el president d'Unió Gremial, Juan Motilla, durant la presentació de la campanya per a donar-la a conèixer. L’acte ha comptat també amb el conseller d'Economia, Rafa Climent, i la directora general de Comerç, Rosa Ana Seguí.

Per al president d’Unió Gremial, "el xicotet comerç ja no té motius per a no estar digitalitzat". Per part seua, el vicepresident tecnològic de l'entitat, Mauro Lorenzo, ha ressaltat la implicació de les associacions i comerços en la iniciativa. "Portem més de 60 formacions presencials i online amb les quals els comerços s'han preparat per a respondre de la millor manera en aquesta plataforma", ha precisat.

L’eina

'Nou Gremial' és un projecte a llarg termini que naix amb vocació de constant evolució i adaptació als reptes, en matèria de digitalització, que puga demandar el comerç valencià, apunta Unió Gremial.

Aquests mesos, s'ha fet palés la importància de tindre una plataforma pròpia i amb garanties, on els valencians i valencianes puguen accedir als seus comerços de sempre des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, argumenta l'entitat.

Per a donar-la a conéixer, s'ha dissenyat la campanya 'Nou Gremial. El Comerç Local Digital', que va arrancar el passat 21 de setembre amb un ‘teaser’ en mitjans en el qual es pretenia generar expectació sobre l'arribada del 'Nou comerç local'.

A partir d'aquest dijous, arranca en mitjans, xarxes socials i en els propis establiments 'El nou comerç local', animant al públic valencià a descarregar l'app i gaudir dels avantatges que ofereix: trobar botigues o productes a prop, comprar online o buscar informació rellevant. "I tot amb la garantia i qualitat que ofereix el comerç de proximitat tradicional", assenyalen.

La campanya estarà en premsa, ràdio i autobusos i serà recolzada en xarxes socials i en els propis establiments que ja estan treballant àrduament per a mostrar la seua millor versió online.

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha recordat que "el comerç local ha d'enfrontar el repte de la transformació digital per a poder competir amb el comerç electrònic, ja que en la transformació del nostre model productiu cap sector pot quedar-se arrere en el procés de digitalització".

A més, "el coronavirus i el teletreball han fet que moltes persones hagen tornat a mirar cap al comerç local, per la qual cosa pot ser una oportunitat per a aconseguir que més persones consumidores opten per aquest comerç i pels productes de proximitat", ha apuntat.

En aquest context, Climent ha felicitat a Unió Gremial per "una iniciativa que esperem que supose un gran impuls a la venda de productes del xicotet comerç i artesania per Internet".

Ajudes d’Economia a la Digitalització

En 2018, la Conselleria d'Economia Sostenible va posar en marxa el Pla d'Impuls al Comerç Electrònic de la Comunitat Valenciana, amb un pressupost de 12 milions fins a 2023, destinat a unes 50.000 empreses del comerç i l'artesania perquè aconseguisquen les millors condicions de fer front a les necessitats de la clientela digital.

També es van modificar les bases reguladores per a les ajudes a pimes i micropymes del comerç i artesania, amb la finalitat d'introduir com a prioritat la transformació digital i la venda en línia, recorda la Generalitat. A més, per a pal·liar la crisi generada per la Covid-19, una bona part dels 7 milions d'ajudes urgents al comerç i l'artesania s'han dirigit també cap a aquests objectius.