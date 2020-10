Los diputados tendrán que publicar con qué lobbies se reúnen pero podrán aceptar regalos de hasta 150 euros

Diputados y senadores tendrán que declarar para quién han trabajado y hecho actividades no remuneradas en los últimos cinco años y abrir sus agendas para notificar con qué grupos de presión se reúnen durante la elaboración o modificación de leyes. Estos son algunos de los elementos que figuran en el Código de Conducta que ha aprobado este jueves el Parlamento y en el que se les permite aceptar regalos de hasta 150 euros, un valor superior al que marcan las regulaciones en otras administraciones. Así, los ayuntamientos de Madrid, Gijón o Elche no permiten presentes de más de 50 euros y la Xunta de Galicia, de 90, mientras que la Ley de Transparencia de 2013 indica que los funcionarios públicos no podrán aceptarlos en ningún caso.

Las Mesas del Congreso y el Senado han dado luz verde definitiva a un Código de Conducta que pretenden evitar conflictos de intereses y dar más transparencia a su tarea legislativa. En teoría este nuevo documento debería terminar también con las algaradas que en ocasiones se forman en los Plenos, dado que el documento empieza señalando que la conducta de sus señorías deberá guiarse por los principios de “integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general”.

Regalos y viajes

Uno de los elementos que regula tiene que ver con los regalos, aunque con un margen más amplio que en otras regulaciones públicas. El texto indica que diputados y senadores “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”, pero excluye de esta prohibición aquellos que suponen los 150 euros.

“Se entiende incluido en el apartado anterior aquel regalo, obsequio o beneficio similar que tenga un valor estimado superior a 150 euros”, dice. Todo lo que supere este valor deberá ser entregado a la Secretaría General del Congreso o del Senado, que los inventariará y publicará en la web

Este límite, sin embargo, no se extenderá a los “regalos personleas” que sus señorías puedan recibir “de amigos y familiares” y que no tengan “vinculación” con su actividad de parlamentario. También se admiten “los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres”.

Para evitar conflictos de intereses, se creará un Registro público donde sus señorías deberán dejar constancia de trabajos y actividades no remuneradas “que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos”. Esta obligación abarcará el momento actual y los cinco años anteriores a convertirse en parlamentarios. Si es una actividad por cuenta ajena, deberán consignar el nombre el empleador y el sector de actividad.

En este registro deberán figurar “donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza”, incluidos “viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés”. También fundaciones y otras asociaciones a las que haya contribuido” desde cinco años antes de entrar en el Parlamento y “cualquier otro extremo que el parlamentario considere relevante a efectos de un posible conflicto de interés”.

Viajes oficiales

Según el Código de Conducta, diputados y senadores no podrán recibir ninguna clase de "gratificación, dineraria o en especie" cuando se encuentren en un viaje oficial por su condición de parlamentarios, que deberá ser autorizado por la Mesa del Congreso o el Senado. que también deberán dar luz verde a su participación en misiones de observación electoral. Sí percibirán "dietas o compensación de gastos".

En todo caso, el documento no incluye ninguna mención a la obligación de publicar la naturaleza, el número o el coste de estos viajes.

Sin embargo, el Código abre la puerta a que sus señorías puedan también realizar "desplazamientos y viajes" por "invitaciones personales o particulares" y "sufragadas por entidades privadas". La Mesa nos las autorizará y no podrán hacer "uso de su condición" de parlamentario, pero el documento aprobado este jueves indica que también en esos casos la conducta de senadores y diputados debe ajustarse a los principios recogidos en el Código de Conducta.

Reuniones con lobbies

Por otra parte, el Código de Conducta aprobado este jueves acaba con lo que la experta en transparencia y asesora de Más Madrid, Victoria Anderica, considera una “anomalía”, que hasta ahora los diputados y senadores no tuvieran obligación de publicar sus agendas de trabajo, para que pueda saberse con qué grupos de interés se reúnen durante la elaboración de las leyes.

A partir de ahora, deberán hacer pública su agenda institucional, “incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”.

Como el Reglamento de las Cámaras todavía no define qué es un “grupo de interés”, un “lobby” o un “lobbista”, el Código de Conducta lo define como “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir” sobre la elaboración o modificación de las leyes.

“Cada parlamentario se responsabilizará de la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada”, dice el Código.