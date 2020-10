Adara reaparece tras su operación de pecho: "He recuperado la sensibilidad"

Adara Molinero reapareció el pasado miércoles en Instagram tras su operación de pecho. La ganadora de Gran Hermano VIP 7 tuvo que pasar por el quirófano a raíz de los problemas de salud que le provocaron las prótesis.

Tumbada en la cama del hospital y visiblemente cansada, la exazafata se dirigió a sus más de 873.000 seguidores a través de una serie de stories. "Todo ha salido bien", avanzó.

"Estoy feliz, no os podéis llegar a imaginar cuánto. Me he operado con el mejor cirujano que me podía operar con el problema que tenía", explicó la modelo, que aprovechó para contar un detalle "muy fuerte": "Antes no tenía sensibilidad en el pecho y él me la ha recuperado. Estoy que no me lo puedo creer".

Unas horas antes de la intervención, la exconcursante de El tiempo del descuento explicó los motivos por los que había decidido operarse. "Estoy sintiendo muchísimos dolores y me molesta un montón el pecho", contó.

Además, la ex gran hermana confesó que también se iba a reducir el pecho porque lo quiere "muchísimo más pequeño". La joven tomó esta decisión por "comodidad", tal y como ya contó hace unos meses en su canal de Mtmad, donde avanzó su intención de operarse y habló de otros retoques estéticos.